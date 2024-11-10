مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة، وصولا الى مستوى النقطة 2424.

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وأغلقت البورصة اليوم الأحد على تداول 3.1 مليون سهم، موزعة على 2571 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.5 مليون دينار.