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مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

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متداولون بالبورصة
الأحد، 10-11-2024 02:46 م

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة، وصولا الى مستوى النقطة 2424.

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وأغلقت البورصة اليوم الأحد على تداول 3.1 مليون سهم، موزعة على 2571 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.5 مليون دينار.


وسجلت أسعار أسهم 31 شركة انخفاضا، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

 
gnews

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