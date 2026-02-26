هل تتغير الأسواق فعلًا خلال شهر رمضان؟ مراجعة واقعية تستند إلى البيانات

01:51 م

الوكيل الإخباري- يطرح المتداولون كل عام السؤال ذاته: هل يتغير سلوك الأسواق المالية خلال شهر رمضان؟





ورغم تغيّر الروتين اليومي للعديد من الأفراد، تظل الأسواق المالية العالمية مدفوعة بنفس القوى المؤثرة كما في أي وقت آخر من العام. فالتقلبات، والاتجاهات، والتحركات السعرية لا يحددها التقويم الزمني، بل تشكّلها التطورات الاقتصادية الكلية المستمرة، والظروف المالية، والمستجدات الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق على مدار العام.



ما الذي يحرك الأسواق المالية فعليًا؟



تتحرك الأسواق المالية بفعل تدفقات الأموال، والتوقعات الاقتصادية، وتصورات المخاطر. وتعمل هذه العوامل بمعزل عن المواسم والمناسبات الإقليمية.



المحرّكات الرئيسية:



سياسة البنوك المركزية



تعد سياسات أسعار الفائدة، والتوجيه المستقبلي، وإدارة السيولة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا، وبنك اليابان من أقوى العوامل المؤثرة في تحركات الأسواق.



تؤثر توقعات أسعار الفائدة على:



أسعار صرف العملات

أسعار الذهب والسلع

أسعار أسواق الأسهم



ويستطيع إعلان صادر عن بنك مركزي واحد أن يحرك الأسواق في غضون ساعة، فيما قد تستغرق أنشطة السوق المعتادة أسابيع لتحقيق نفس التأثير.



بيانات التضخم والتوظيف



تؤثر مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارير سوق العمل، تأثيرًا مباشرًا على توقعات المستثمرين وكبار اللاعبين بشأن السياسة النقدية وحالة الاقتصاد. كما تُحدث هذه التقارير تقلبات في أسعار العملات والمؤشرات والأسواق السلعية على مستوى الأسواق العالمية.



على سبيل المثال، يمكن للبيانات القوية عن التضخم أن تدفع عوائد السندات للارتفاع وتقوي العملات، بينما قد يؤدي ضعف بيانات التوظيف إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة أو الاستثمارات البديلة.



3. أرباح الشركات والنشاط التجاري



تتأثر أسواق الأسهم بشكل كبير بأداء الشركات. كما تؤثر الأرباح الفصلية، وتوقعات الإيرادات، والحلول المبتكرة، وآفاق النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية على معنويات المستثمرين وديناميكيات المؤشرات.



يمكن لأرباح شركات التكنولوجيا أن تؤثر على مؤشرات الأسهم العالمية، بينما قد يؤثر أداء شركات السلع الأساسية على أسواق الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى محافظ كبار اللاعبين على المدى المتوسط.



الأحداث الجيوسياسية



تؤدي الحروب، والنزاعات التجارية، والعقوبات، وعدم الاستقرار السياسي إلى تقلبات حادة في شهية المخاطرة، وتثير ارتفاعات مفاجئة حول الأحداث المهمة. كما تتسبب هذه التطورات في تقلبات سريعة بأسعار النفط، وطلب الذهب، والعملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي، والفرنك السويسري، والين الياباني.



وعادةً ما تتفوق العوامل الجيوسياسية على التأثيرات الموسمية، وتُعدّ من أكثر العوامل التي يصعب التنبؤ بها والتي تؤثر مباشرة على الأسواق وأدوات التداول.



العرض والطلب على السلع



تتأثر أسواق الطاقة والمعادن بقوى العرض والطلب الفعلية. تؤدي اضطرابات الإنتاج، وأحداث الطقس، ومستويات المخزون، إلى جانب إعلانات منظمة "أوبك"، إلى تأثير مباشر وفوري على أسعار النفط والغاز الطبيعي. كما تتأثر المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة، بشكل كبير بتوقعات التضخم وتغيرات أسعار الفائدة الحقيقية.



السيولة العالمية وتدفقات المؤسسات المالية



تدير المؤسسات المالية، وصناديق التحوط، وصناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، مبالغ طائلة يوميًا. وتعتمد هذه المؤسسات في قرارات تخصيص أموالها على رؤى الاقتصاد الكلي، واعتبارات المخاطر، ومتطلبات إعادة التوازن، وليس على التقويمات الإقليمية. وتعد هذه الصناديق أساسية للحفاظ على السيولة والأسعار في جميع الأسواق.



لماذا لا يعيد رمضان تشكيل الأسواق العالمية



ينخفض نشاط التداول في بعض الأسواق المحلية قليلًا نتيجة قصر عدد ساعات التداول. أما الأسواق العالمية للفوركس والسلع والمؤشرات، فتعمل عبر مناطق زمنية متعددة، مما يجذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد من جميع أنحاء العالم. وتمنع هذه البنية المتنوعة حدوث تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق العامة أو انخفاضات ملموسة في السيولة نتيجة التراجع الموسمي في منطقة واحدة.



تظل التقلبات، وتشكيل الاتجاهات، والسيولة مرتبطة بالأحداث الاقتصادية ومعنويات المخاطر العالمية، وليس بالمناسبات الوطنية أو الدينية والعطلات.



المتداول والسوق



يتغير المتداول، أما هيكل السوق فيظل ثابتًا.



ما يتغير غالبًا هو روتين المتداول وليس السوق. إذ تؤثر أحيانًا أنماط النوم المختلفة، ومستويات الطاقة، والتركيز على قدرة المتداول على اتخاذ القرارات. ويخلق ذلك الانطباع بأن السوق يسير بطريقة مختلفة، بينما الواقع أن ما تغيّر هو نمط تعامل المتداول مع السوق. ومن الضروري إدراك الفرق بين الأمرين. ولكي يكون المتداول ناجحًا، يجب مزامنة انضباطه الشخصي مع السوق، وليس العكس.



خلاصة واضحة قائمة على البيانات



لا تتباطأ الأسواق العالمية أو "يتغير سلوكها" لمجرد حلول شهر رمضان أو غيره من العطلات الوطنية. فحركة أسعار الأصول المتداولة تظل تعكس توقعات أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية، وأداء الشركات، والمخاطر الجيوسياسية، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.



تبقى الرسالة للمتداول بسيطة: ركّز على العوامل الحقيقية التي تؤثر في السوق وحلّلها بدقة عند اتخاذ القرارات. راقب أحداث الاقتصاد الكلي، وأدر المخاطر بعناية، وعدّل استراتيجيات التداول حسب الحاجة، والأهم أن تعتمد على البيانات لا على الافتراضات أو الأحداث التي لم تقع بعد.



يجب على المتداولين التعامل مع الأسواق بعقلية تحليلية، مع فهم أن الأنظمة المالية العالمية تعمل وفق قوى اقتصادية تتجاوز الأنماط الموسمية أو الإقليمية.



إخلاء المسؤولية



يُنشر هذا المحتوى لأغراض تثقيفية وإخبارية فقط، ولا يعدّ بأي حال من الأحوال نصيحة استثمارية، أو عرضًا للبيع، أو طلبًا للشراء لأي أداة مالية. ينطوي التداول في الأسواق المالية على مخاطر عالية قد تؤدي إلى خسارة رأس المال بالكامل، لا سيما عند استخدام الرافعة المالية.







