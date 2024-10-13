2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

وارتفعت حوالات المغتربين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2,343.3 مليون دولار، وذلك مقابل 2,264.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
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