2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

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الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024. اضافة اعلان





وارتفعت حوالات المغتربين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2,343.3 مليون دولار، وذلك مقابل 2,264.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.