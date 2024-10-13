الأحد 2024-10-13 06:11 م
 

2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 13-10-2024 05:02 م
الوكيل الإخباري-    تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2024.اضافة اعلان


وارتفعت حوالات المغتربين بنسبة 3.5% لتصل إلى 2,343.3 مليون دولار، وذلك مقابل 2,264.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بحث معايير جائزة اللياقة البدنية وتطوير الرياضة المدرسية

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية بحث خطط تعزيز سيادة القانون والتنمية في البترا

رئاسة الوزراء

أخبار محلية خبراء: تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل

غزة

فلسطين أبو محفوظ:التصعيد الإسرائيلي في محافظة الشمال جريمة إبادة وتطهير عرقي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2.3 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين في 8 اشهر

العيسوي يعزي آل أبزاخ

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل أبزاخ

أرشيفية من القصف على قطاع غزة

فلسطين "الأورومتوسطي": الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة في شمال غزة



 

الأكثر مشاهدة