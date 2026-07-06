221 مليون دينار إنفاق البنوك العاملة في الأردن على التحول الرقمي 2025

ووفقاً للدراسة الصادرة عن جمعية البنوك، حول الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المصرفي الأردني، لا يقتصر هذا الإنفاق على تطوير التطبيقات والخدمات المصرفية الإلكترونية بل يشمل استثمارات واسعة في البنية التحتية التقنية والأنظمة المصرفية الأساسية والأمن السيبراني والقنوات الرقمية وإدارة البيانات وتحليلها إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الداعمة للتحول الرقمي.
ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن 58.8% من البنوك قامت خلال عامي 2024 و2025 بإغلاق أو تقليص بعض الفروع نتيجة التوسع في استخدام القنوات الرقمية وارتفاع اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأظهرت أن 71% من البنوك أفادت بأن مشاريع التحول الرقمي لم تؤدِ إلى تخفيض أعداد العاملين لديها بل أسهمت في توزيع الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها وتأهيلها للقيام بأدوار جديدة تتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.
ووفقاً لنتائج الدراسة فإن 70.6% من البنوك لديها استراتيجيات تحول رقمي معتمدة من مجالس الإدارات ومصحوبة بمؤشرات أداء واضحة، فيما أفادت 23.5% من البنوك بأن استراتيجيتها الرقمية ما تزال قيد الإعداد، بينما بلغت نسبة البنوك التي لا تمتلك استراتيجية تحول رقمي حالياً 5.9%.
ووفقاً للدراسة فإن الجزء الكبير من الإنفاق التكنولوجي لدى البنوك العاملة في الأردن يتركز في بناء وتعزيز الأسس الرقمية التي تقوم عليها عملية التحول الرقمي، فقد استحوذت البنية التحتية التقنية بما تشمل من أجهزة وشبكات ومراكز بيانات وحلول تقنية أساسية على الحصة الأكبر من الإنفاق التكنولوجي بنسبة 24%، وجاءت الأنظمة المصرفية الأساسية والمؤسسة في المرتبة الثانية بنسبة 21.9% من إجمالي الإنفاق، أما القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيقات الهاتف البنكي والخدمات الإلكترونية وأتمتة الفروع فقد استحوذت على 17.7% من الإنفاق.
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