221 مليون دينار إنفاق البنوك العاملة في الأردن على التحول الرقمي 2025

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة متخصصة أن إجمالي إنفاق البنوك العاملة في الأردن على التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال عام 2025 بلغ قرابة 221 مليون دينار مقارنة مع 216 مليون دينار تقريباً في عام 2024 بنمو 2.5%.

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ووفقاً للدراسة الصادرة عن جمعية البنوك، حول الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المصرفي الأردني، لا يقتصر هذا الإنفاق على تطوير التطبيقات والخدمات المصرفية الإلكترونية بل يشمل استثمارات واسعة في البنية التحتية التقنية والأنظمة المصرفية الأساسية والأمن السيبراني والقنوات الرقمية وإدارة البيانات وتحليلها إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة الداعمة للتحول الرقمي.



ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن 58.8% من البنوك قامت خلال عامي 2024 و2025 بإغلاق أو تقليص بعض الفروع نتيجة التوسع في استخدام القنوات الرقمية وارتفاع اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الإلكترونية.



وأظهرت أن 71% من البنوك أفادت بأن مشاريع التحول الرقمي لم تؤدِ إلى تخفيض أعداد العاملين لديها بل أسهمت في توزيع الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها وتأهيلها للقيام بأدوار جديدة تتناسب مع متطلبات البيئة الرقمية الحديثة.



ووفقاً لنتائج الدراسة فإن 70.6% من البنوك لديها استراتيجيات تحول رقمي معتمدة من مجالس الإدارات ومصحوبة بمؤشرات أداء واضحة، فيما أفادت 23.5% من البنوك بأن استراتيجيتها الرقمية ما تزال قيد الإعداد، بينما بلغت نسبة البنوك التي لا تمتلك استراتيجية تحول رقمي حالياً 5.9%.