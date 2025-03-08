222 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال شهرين

الوكيل الإخباري- زادت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 21.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2024.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي لنحو 222 مليون دينار، مقابل 183 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



ووفقا للمعطيات ارتفع كذلك، عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الفترة ذاتها، بنسبة 32.2 بالمئة وصولا إلى 4487 شهادة، مقابل 3394 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وتصدرت سوريا قائمة أكبر 5 دول تم تصدير بضائع ومنتجات لها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الفترة ذاتها، بعدد 1072 شهادة، وبقيمة بلغت نحو 12 مليون دينار، فيما كان العراق الأعلى لجهة القيمة.



وجاءت العراق ثانيا في عدد شهادات المنشأ بـ 477 شهادة وبقيمة 96 مليون دينار، ما جعله على قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان.



وحسب المعطيات، بلغ عدد شهادات المنشأ إلى سويسرا 6 شهادات بقيمة نحو 26 مليون دينار، ومصر 125 شهادة، بقيمة 15 مليون دينار، ثم الإمارات بعدد 380 شهادة، بقيمة نحو 14 مليون دينار، وهذه الدول هي من بين الأكبر لجهة القيمة.



ومن حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته نحو 104 ملايين دينار، فالمنتوجات الصناعية 52 مليون دينار، والزراعية 19 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) نحو 16 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.



وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.



يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.