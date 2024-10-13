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5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 13-10-2024 05:57 م

الوكيل الإخباري-   بلغ الدخل السياحي للمملكة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي ما قيمته 5.571 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2023، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7 بالمئة.

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وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 4.9 بالمئة، والعرب بنسبة 10.9 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.3 بالمئة و38.6 بالمئة و 20.4 بالمئة على التوالي.

 

 
gnews

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