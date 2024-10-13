5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

الوكيل الإخباري- بلغ الدخل السياحي للمملكة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي ما قيمته 5.571 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2023، ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7 بالمئة.

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