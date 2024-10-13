5.571 مليار دولار الدخل السياحي لنهاية الربع الثالث

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 4.9 بالمئة، والعرب بنسبة 10.9 بالمئة، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.3 بالمئة و38.6 بالمئة و 20.4 بالمئة على التوالي.
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