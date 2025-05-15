65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

وبحسب التسعيرة الثالثة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 65.5 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارًا لجهة الشراء.
كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 75.1 دينارا و58.1 دينارا 44.2 دينارا على التوالي.
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