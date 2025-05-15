الخميس 2025-05-15 09:05 م
 

65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 15-05-2025 07:53 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب مجددا في السوق المحلية، الخميس، بواقع 60 قرشًا لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي ارتفع بمقدار 40 قرشًا، وذلك وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الثالثة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 65.5 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 63.5 دينارًا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 و14 من محال الصاغة، 75.1 دينارا و58.1 دينارا 44.2 دينارا على التوالي.

اضافة اعلان

 


Image1_5202515195246679246309.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

الكعبة المشرفة

عربي ودولي عاجل السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء تأشيرة الحج لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج

ارشيفية

أسواق ومال أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

العيسوي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي أبو رمان والفاعوري

رئيس الديوان الملكي

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى واحة أمان وعنوان عز وسيادة

الوفد البرلماني

شؤون برلمانية وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلتقي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

عربي ودولي ترامب في الإمارات..اختتام جولته الخليجية والذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال

الذهب

اقتصاد محلي 65.5 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

غزة

فلسطين حماس تعقيبا على تصريحات لترامب: غزة ليست للبيع



 
 



الأكثر مشاهدة