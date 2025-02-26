680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني

وبحسب البيانات ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7 %، ومن العرب بنسبة 20.2 %، ومن الاجانب بنسبة 30.7 %.
وعلى صعيد آخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 29.4 % ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بجميع عياراته في الأردن
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
بعد موجة ارتفاعات قياسية.. استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الثاني على التوالي