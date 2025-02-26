الأربعاء 2025-02-26 03:42 م
 

680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأربعاء، 26-02-2025 01:43 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 22.8 % وصولا الى 680.5 مليون دولار مقارنة بـ 554.2 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وبحسب البيانات ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7 %، ومن العرب بنسبة 20.2 %، ومن الاجانب بنسبة 30.7 %.

اضافة اعلان


وعلى صعيد آخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال كانون الثاني من عام 2025 بنسبة 29.4 % ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.

 
gnews

أحدث الأخبار

غ

عربي ودولي الفيضانات تودي بحياة 36 شخصا في أفغانستان وتفاقم الأزمة الإنسانية

ا

فلسطين الحاخام غليك يقود عشرات المستوطنين لاقتحام الأقصى

ا

أخبار محلية كنعان: الاحتلال يحاول فاشلا كسر صمود ورباط المقدسيين في رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس السوري

أخبار محلية الملك خلال لقائه الشرع يجدد التأكيد على دعم الأردن للسوريين في إعادة بناء بلدهم

ا

أسواق ومال مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة النقل تستقبل وكيل الهيئة العامة للنقل البري السعودي والوفد المرافق

ا

تكنولوجيا رصد أقوى توهج شمسي عام 2025

هنغبي متهم بتلقي رشوة قيمتها 2800 دولار من مقاول أجنبي

فلسطين تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد



 



الأكثر مشاهدة