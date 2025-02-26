680 مليون دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية كانون الثاني

الوكيل الإخباري- ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 22.8 % وصولا الى 680.5 مليون دولار مقارنة بـ 554.2 مليون دولار للشهر ذاته من عام 2024، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.



وبحسب البيانات ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7 %، ومن العرب بنسبة 20.2 %، ومن الاجانب بنسبة 30.7 %.

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