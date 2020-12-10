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الخميس، 10-12-2020 02:05 م

أغرب ملاعب كرة القدم في العالم .. صور

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الوكيل الإخباري _ تعد كرة القدم من أكثر الألعاب الرياضية الشائعة والتي يفضلها الكثير ، الا ان احتراف اللعبة يتطلب وجود ملاعب مجهزة بمواصفات خاصة حتى يتمكن اللاعبين من أداء أدوارهم بكفاءة أثناء المباراة.

وقد شاركت شبكة الصين الدولية مجموعة صور  لملاعب كرة قدم فريدة من نوعها.

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المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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