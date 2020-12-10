أغرب ملاعب كرة القدم في العالم .. صور

الوكيل الإخباري _ تعد كرة القدم من أكثر الألعاب الرياضية الشائعة والتي يفضلها الكثير ، الا ان احتراف اللعبة يتطلب وجود ملاعب مجهزة بمواصفات خاصة حتى يتمكن اللاعبين من أداء أدوارهم بكفاءة أثناء المباراة.



وقد شاركت شبكة الصين الدولية مجموعة صور لملاعب كرة قدم فريدة من نوعها.

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بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم، دعونا نلقي نظرة على ملاعب لكرة القدم ولكنها ليست كأي من الاتي تشاهدونها على شاشات التلفاز. بعضها مبنية على السطح، وبعضها في الماء، وبعضها على الهضباب. ملاعب كرة قدم "فريدة من نوعها" ⚽️🥅بمناسبة اليوم العالمي لكرة القدم، دعونا نلقي نظرة على ملاعب لكرة القدم ولكنها ليست كأي من الاتي تشاهدونها على شاشات التلفاز. بعضها مبنية على السطح، وبعضها في الماء، وبعضها على الهضباب. pic.twitter.com/pojdybYCry December 9, 2020

المصدر : سبوتنيك



