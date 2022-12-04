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الأحد، 04-12-2022 09:36 ص

أم شجاعة تنقذ طفلتها في اللحظات الأخيرة في أمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - نجحت سيدة أميركية في إنقاذ طفلتها صاحبة الـ7 أعوام من هجوم راكون مسعور، فاجأها أمام باب المنزل في مدينة كانتربري بولاية كونيتيكت.

ورصدت كاميرا مراقبة لقطات لهجوم الراكون الذي غرس مخالبه في ساق الطفلة رايلي ماكنمارا وظل متعلقا بها، لحظة مغادرة منزلها متوجهة إلى مدرستها، صباح يوم الجمعة.

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وبينما كانت رايلي تكافح لتحرير ساقها من الحيوان من دون جدوى، ظهرت الأم التي سمعت صراخ ابنتها وركضت لمساعدتها.

وحسب اللقطات التي سجلتها الكاميرا، شوهدت الأم كيلسي ماكنمارا وهي تمسك الراكون من رقبته من الخلف، وترميه إلى الفناء المجاور للمنزل.

ونشرت الأم الفيديو الدرامي على حسابها بموقع "فيسبوك"، وقالت إنها وابنتها سيخضعان لفحص داء الكلب بعد الهجوم المفاجئ، مشيدة بشجاعة طفلتها.

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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