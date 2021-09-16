اختيار الأمير هاري وميغان ماركل ضمن أكثر الشخصيات تأثيراً في قائمة تايم لعام 2021 - صورة

الوكيل الإخباري - تزامنا مع عيد ميلاد الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا الـ 37، تصدر دوق ودوقة ساسكس غلاف قائمة مجلة تايم الأمريكية لعام 2021 لـ 100 شخص TIME100 List الأكثر تأثيرا في العالم.

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وتعتبر هذه الهدية من أجمل هدايا عيد الميلاد بالنسبة للأمير هاري على مر السنين، إذ أصدرت TIME القائمة الكاملة للمكرمين أمس الأربعاء، قبل أيام من بيع الإصدار السنوي الخاص في أكشاك الصحف في 17 سبتمبر.



وتمثل هذه الصورة الجديدة المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير هاري وميغان ماركل معًا في جلسة تصوير مجلة TIME، وهو غلاف واحد من 7 أغلفة عالمية تسلط الضوء على الأشخاص الأكثر تأثيراً في العالم.



ظهرت أكثر من صورة في عدد المجلة السنوي، وفي إحدى الصور كان هاري يرتدي ملابس سوداء بالكامل أما ميغان ماركل فاختارت إطلالة باللون الأبيض من حديقة قصرهما الذي تبلغ قيمته 14.65 مليون دولار.



وفي صورة أخرى يرتدي دوق ودوقة ساسكس اللون الزيتي، ويسيران في الحديقة ويبتسمان إلى بعضهما أثناء المشي في مونتيسيتو، بكاليفورنيا.



وكتب صديقهما خوسيه أندريس مقدم البرامج التلفزيونية وطاهي إسباني وأمريكي ومؤسس World Central Kitchen عنهما: "إنهما يحولان التعاطف إلى شيء ملموس من خلال مؤسسة Archewell Foundation الخاصة بهما. وبالتالي ينقلان الصوت لمن لا صوت له ويهتمان بمساعدة المجتمعات المحتاجة، وتقديم الدعم للصحة العقلية للنساء والفتيات ذوات البشرة السمراء في الولايات المتحدة، وإطعام المتضررين من الكوارث الطبيعية في الهند".





المصدر - ET بالعربية