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الأحد، 24-09-2023 06:17 م

القرش الحوتي الضخم يظهر من جديد في شاطئ بمصر -صور

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الوكيل الاخباري- ذكرت مواقع مصرية إن عدسات عدد من الغطاسين رصدت ظهور "القرش الحوتي" الضخم في محافظة البحر الأحمر.

وقالوا إن العدسات وثقت ظهور "القرش الحوتي" المعروف اصطلاحا باسم "بهلول" خلال جولة في ساحل مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر.

والجدير بالذكر أن "القرش الحوتي" لا يعتبر من المفترسات وذلك رغم ضخامة حجمه، إذ يصل وزنه إلى حوالي 21 طنا بينما متوسط طوله يصل إلى 13 مترا.

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