بأرخص من سعر كوب قهوة .. قرية إيطالية تعرض منازلا للبيع - صور

الوكيل الاخباري - تستعد بلدة إيطالية لطرح عشرات البيوت المتهالكة لمزاد للبيع بسعر يبدأ من يورو، أو دولار وبضعة سنتات.

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وتستعد بلدة ساليمي، للانتقال للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تحسين مستوى البنى التحتية والخدمات من الطرق إلى شبكات الكهرباء وأنابيب الصرف الصحي، بحسب تصريحات لرئيس البلدية، دومينيكو فينوتي.



وستعرض القرية الواقعة في صقلية بيوتا متصدعة بمبلغ أرخص من كوب قهوة.

ويأمل رئيس البلدية، دومينيكو فينوتي، أن يبث المخطط الحياة في البلدة، مضيفا "لقد كانت عملية طويلة، إذ لم نكتف بإجراء أعمال صيانة شاملة لتأمين المناطق المتداعية الخطرة فحسب، بل كان علينا أيضا إصلاح العديد من الممتلكات لاستخدامها سكنيا"، بحسب ما نقل موقع "سي ان ان".



وحول آلية عملية البيع، قال فينوتي "ستطرح المنازل المختارة للبيع بالمزاد بسعر يبدأ من يورو، في تكرار للطريقة التي اعتمدتها مدينة سامبوكا في صقلية، حيث بيعت المساكن لمن يدفع أعلى سعر واشترى مشترٍ واحد على الأقل منزلا من دون معاينة مسبقة".



هذا وسيحصل من يخططون لتحويل العقارات التي يشترونها إلى غرف استقبال للمبيت والإفطار، أو نوع آخر من المؤسسات التجارية ذات النشاط الاقتصادي، على ميزات وائتمانات ضريبية إضافية.



كما يمكن للمشتري الواحد شراء أكثر من منزل، لكن يجب على جميع المشترين دفع وديعة ضمان بقيمة 3000 يورو، على أن يسترجعها عند الانتهاء من تجديد العقار في غضون ثلاث سنوات.

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المصدر : سبوتنك











