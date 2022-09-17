حشود بالقرب من جسر لندن لوداع الملكة اليزابيث -صورة

الوكيل الإخباري-نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" صورة تبين تجمع المئات من البريطانيين بالقرب من جسر لندن لتقديم العزاء، وإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة ويستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن.

اضافة اعلان



وكان الناس قد اصطفوا في طوابير طوال الأيام القليلة الماضية لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش تعبيراً عن احترامهم للملكة، ومن المتوقع زيارة مئات الآلاف من الأشخاص النعش الملكي خلال الأيام المقبلة حتى يوم الاثنين 19 سبتمبر، الموعد الرسمي المحدد لمراسم الجنازة.



وتبلغ صفوف الانتظار لرؤية النعش الملكي في قاعة ويستمنستر أميالاً، وقد يضطر الراغبون في تقديم العزاء ورؤية النعش إلى الانتظار ساعات طويلة للغاية قبل تحقيق المبتغى. وقد اضطر على سبيل المثال نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام للانتظار نحو 12 ساعة؛ لرؤية النعش أمس الجمعة.



ويخضع النعش المغلق لحراسة مستمرة بواسطة جنود من وحدات تخدم الأسرة الملكية؛ انتظاراً لمراسم الجنازة الرسمية الاثنين المقبل.







سبق

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة