الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الفرايه : الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات وليس مقرًا لها

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الأحد، 20-02-2022 04:34 م

دب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية

413-3-or-1425476551


الوكيل الإخباري - أثار دب أسود ضخم الذعر في منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما اقتحم 28 منزلاً في المنطقة خلال 7 أشهر بحثاً عن الطعام.

اضافة اعلان

 

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في الولاية، إنّ الدب ألحق أضراراً بـ33 عقارا، واقتحم 28 منزلاً خلال 7 أشهر.

 

وأشارت الإدارة إلى أنّ الدّب البالغ وزنه 230 كيلو غرام كان مسالماً، ولم يقم بمهاجمة البشر أو حيواناتهم الأليفة.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo4ODoiaHR0cHM6Ly93d3cuYWxzdW1hcmlhLnR2L3VwbG9hZEltYWdlcy9Eb2N1bWVudEltYWdlcy9Eb2MtUC00MTIxODMtNjM3ODA5NDM5OTU1OTk5MzQzLnBuZyI7

أمريكا.. شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من منزل مشتعل - فيديو

اسماء مواليد اولاد بحرف الراء ومعانيها 2022

أسماء مواليد أولاد بحرف الراء ومعانيها

1-1502864

شاهد..نجاة مغامر من الموت في سلوفاكيا

mc009-1

طرق لمواجهة الاكتئاب

1049746811_0_161_3071_1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7

أمريكا.. حادث غريب من نوعه لص سرق سيارة ثم تركها على سكة القطار

2018_6_30_15_16_55_625

مصر .. لقطات صادمة لأشخاص يتنمرون ويضربون مسن - فيديو