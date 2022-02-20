دب أسود يثير الذعر في ولاية أمريكية

الوكيل الإخباري - أثار دب أسود ضخم الذعر في منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو الواقعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما اقتحم 28 منزلاً في المنطقة خلال 7 أشهر بحثاً عن الطعام.



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وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية في الولاية، إنّ الدب ألحق أضراراً بـ33 عقارا، واقتحم 28 منزلاً خلال 7 أشهر.

وأشارت الإدارة إلى أنّ الدّب البالغ وزنه 230 كيلو غرام كان مسالماً، ولم يقم بمهاجمة البشر أو حيواناتهم الأليفة.

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