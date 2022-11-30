زوجان يحتفلان بزواجهما خلال مباراة الإكوادور والسنغال في كأس العالم- فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، لحظة احتفال زوجين بزواجهما، قبل انطلاقة مباراة منتخب الإكوادور والسنغال، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم.
وظهر في الفيديو، زوجان يحتفلان بزواجهما بملعب خليفة الدولي قبل انطلاق المباراة، وسط حضور جماهيري كبير، شاهد الزواج.
وارتدت العروس فستان أبيض ورفعت خاتم الزواج، أمام الجماهير في المدرجات، بينما جلس بجوارها العريس، حسبما أظهر مقطع الفيديو.
زوجان يحتفلان بعرسهما بملعب خليفة الدولي قبل انطلاقة مواجهة اليوم بين إكوادور والسنغال @Fsfofficielle @FEFecuador#السنغال_إكوادور#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/c1tpgeo3gl— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
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