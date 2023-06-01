شاحنة تدهس مهاجراً سودانياً في فرنسا

الوكيل الإخباري - لقي مهاجر سوداني مصرعه أمس الأربعاء قرب كاليه في شمال فرنسا بعدما دهسته شاحنة ثقيلة حاول الصعود على متنها للوصول إلى إنجلترا، وفق ما أفادت النيابة العامة الفرنسية.



وقع الحادث عندما وصلت "شاحنة مقطورة" إلى دوار حيث حاول "شخص سوداني" الصعود على متنها "فسقط ودهسته العربة التي واصلت طريقها"، حسب ما أفاد النائب العام في منطقة بولوني-سور-مير غيريك لوبرا.

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وأضاف لوبرا أن الضحية "يبلغ 26 عامًا وفق مهاجرين آخرين شهدوا الوقائع".

وأوضح أن الشاب توفي متأثرا بجروحه و"تحقيقات الطب الشرعي جارية لمعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة".



وعهد التحقيق إلى مركز شرطة كاليه، ويجري البحث "للتعرف على سائق الشاحنة المقطورة" الذي لم يوقف.

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