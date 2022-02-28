شاهد..رجل يحمي سيارته من اصطدامها بشاحنة ضخمة بطريقة مرعبة في روسيا

الوكيل الإخباري - اختار رجل روسي طريقة غريبة وقاسية لحماية مركبتة من حادث تصادم، حين داهمت شاحنة ضخمة سيارته الصغيرة.

اضافة اعلان

وبحسب محطة تلفزيون "روسيا 1"، وقع الحادث، في إحدى محطات الوقود بمدينة أباكان في جمهورية خاكاسيا الروسية.





وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة في إحدى محطات الوقود، سائق سيارة (47 عامًا)، وهو يزوّد سيارته بالوقود، وعندما تحركت شاحنة ضخمة، بدا الرجل خائفًا على سيارته، لكنه اختار أغرب وأقسى رد فعل لحمايتها من الحادث.

وقرر الرجل أن يضع جسده بين الشاحنة المتحركة وسيارته؛ لحمايتها من الاصطدام، ونتيجة لذلك، حوصر جسم السائق بين السيارتين، وكان يمكن أن يدفع حياته سَحقًا.



وأعلن الأطباء في وقت لاحق أن الرجل أصيب بكدمة في مفصل الفخذ.

البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





