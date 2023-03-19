الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 12:46 م

شاهد.. لحظة سرقة موظفة طيران حقيبة مسافر داخل مطار في أمريكا

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الوكيل الإخباري - في حادثة صادمة كشفتها كاميرا مراقبة داخل مطار “لويس أرمسترونغ نيو أورليانز” الدولي في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية، قامت موظفة تعمل لدى شركة خطوط “سبيريت إيرلاينز” الجوية بسرقة حقيبة أحد المسافرين بعدما قامت بتفتيشها، حيث تخلصت مما تبقى منها داخل سلة القمامة من دون اكتراث.

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وفي الفيديو تظهر موظفة “سبيريت” وهي تقترب من حقيبة المسافر بروكس كيون حيث تركها. ثم تضعها خلف المنضدة. وبعد دقائق، بعدما صعد جميع الركاب على متن الرحلة، أحضرت الحقيبة إلى مقعد قريب حيث قامت بتفتيشها وسرقتها.

 

 

 

 

CNN

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