صندوق ينقذ حياة 3 أشخاص من الموت غرقًا بعد انقلاب قاربهم في استراليا -فيديو

الوكيل الإخباري - أنقذ مُبرد بلاستيكي بسيط 3 صيادين من الغرق بعد أن انقلب قاربهم وسط البحر خلال رحلة صيد صباحية في أستراليا.

اضافة اعلان

وانقلب القارب أثناء رحلة صيد، قبالة ساحل جزيرة إكليبس الأسترالية، على بعد نحو 17 كيلومترًا من الشاطئ، لكن لحسن الحظ تمكن الصيادون الثلاثة من النجاة من الغرق رغم الأمواج العاتية.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه عندما وجد الصيادون أنفسهم في مأزق، فعّلوا منارة تحديد الموقع في حالات الطوارئ (EPIRB)، وارتدوا سترات النجاة، واستعدوا لمواجهة الأمواج حتى تصل فرق الإنقاذ، وأخذوا معهم مبرد الطعام والمشروبات البلاستيكي.

إذ أدرك الصيادون أن قوة الأمواج في ذلك الوقت ستجعل البقاء على سطح الماء صعبة للغاية باستخدام سترة النجاة فقط، كما يكون من الصعب على الصيادين البقاء معًا، لذلك أفرغ الصيادون المبرد، وأحكموا إغلاقه ليحبس الهواء بداخله، ويتحول إلى عوامة كبيرة.



وتُظهر لقطات قوات خفر السواحل الأسترالية التي حضرت لإنقاذ الصيادين، الرجال وهم يتشبثون بالمبرد للبقاء معًا على سطح الماء وسط الأمواج العاتية.

صحيفة الصدى