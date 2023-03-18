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السبت، 18-03-2023 11:34 ص

فيديو لا يوصف.. أفرغ رصاصه بصدره وسط الشارع في العراق

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الوكيل الإخباري - بدم بارد اقترب مسلحان مجهولان على دراجة نارية من أستاذ جامعي كان يقف وسط الشارع في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، ليستل أحدهما مسدسه ويفرغ رصاصه مباشرة في صدره.

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فيسقط جثة هامدة أرضاً، وسط الشارع قرب منزله، بحسب ما أظهرت لقطات مصورة انتشرت خلال الساعات الماضية بين العراقيين على مواقع التواصل.


كما وثق الفيديو المروع، اقتراب شخصين كانا يمران في الطريق من الجثة، قبل أن يسارع أحدهما إلى الاتصال بالإسعاف على ما يبدو.


وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في بيان أمس الجمعة، تلقيها خبر اغتيال الأستاذ في الكلية التربوية المفتوحة.


فيما أكد مصدر أمني أن مسلحين فتحوا النار عليه قرب منزله وسط الناصرية.

 

 

 

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