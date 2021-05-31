مريم وين؟.. اختفاء فتاة فلسطينية وتخوف من مصير مشابه للراحلة اسراء غريب!

الوكيل الاخباري - مريم وين .. هاشتاق تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصة تويتر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أخبار اختفاء فتاة فلسطينية.



وبحسب مصادر مطلعة، فإن مريم محمد يونس عاشور (21 عامًا) فتاة فلسطينية، تغيبت عن منزل عائلتها منذ 3 أيام، بعد تعرضها لعنف عائلي مستمر بحجة أنها مُصابة باضطرابات نفسية.



مريم كانت تتعرض للتعنيف المستمر من أهلها وكانت حجتهم دائما لتبرير عنفهم وهي ان مريم تعاني من اضطرابات نفسية.

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التغريدات المتداولة من نشطاء مواقع التواصل حول موضوع "مريم وين" كانت كالتالي:







