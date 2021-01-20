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الأربعاء، 20-01-2021 12:10 م

مساحته 3 أضعاف مدينة موناكو.. بوتين يشيّد قصرا سريا شديد الرفاهية - صور

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الوكيل الاخباري - صالة خاصة للرقص ونفق إلى شاطئ خاص وغيرها من الرفاهية التي يعيشها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" داخل القصر السري الذي بناه لنفسه بقيمة مليار جنيه إسترليني، حيث يبلغ مساحته أضعاف مدينة كاملة.

كشف خصم الرئيس الروسي "سيرجي نافالني" السر عن ذاك القصر، حيث طلب من حلفائه بتسريب صور  وملف عن القصر الضخم، تكشف الصور عن عرين أحمر ويُعتقد أنه للرجل القوي ودائرته الداخلية.

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وشن "نافالني" هجومًا عنيفًا على "بوتين" عندما نشر تلك الصور على موقعه على الإنترنت، واتهم الرجل البالغ من العمر 68 عامًا باستخدام أموال بلاده لدفع تكاليف المشروع الفخم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 


ويقع القصر الواسع بالقرب من "غيلينجيك " على ساحل البحر الأسود وهو جزء من Praskoveevka Estate، يُعتقد أن مساحة العقار الضخم تبلغ 39 مرة حجم موناكو.




يقول "نافالني" إنه تمكن من الوصول إلى الخطط من خلال مساعدة المقاولين، مشيرًا:"هذا ليس منزل ريفي ، وليس كوخًا ، ولا سكنًا. إنها مدينة كاملة، أو بالأحرى مملكة ".

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

 

 


 




 

 


 

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