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الأربعاء، 23-06-2021 09:54 ص

مليارديرة امريكية .. ذهبت لتسحب 20 دولاراً لتكتشف المفاجأة - صورة

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الوكيل الإخباري - عندما قامت الأميركية جوليا يونكوفسكي، من ولاية فلوريدا بسحب 20 دولارا من الصراف الآلي اكتشفت أن رصيدها ازداد بصورة مهولة وصلت إلى نحو مليار دولار، ولم تكن قادرة على إعادة هذا المبلغ لأنها لا تستطيع أن تجد شخصا تثق به لتتحدث معه عن هذا الموضوع.

وكانت جوليا قد تحققت من رصيدها قبل سحب المبلغ واكتشفت أنه يبلغ 999.985.855 دولارا.

وقالت جوليا: "لقد شعرت بالرعب"، مضيفةً: "أدرك أني قرأت العديد من القصص عن أشخاص أخذوا الأموال التي وجدوها زيادة في حساباتهم ومن ثم اضطروا إلى إعادتها، وأنا لن أقوم بذلك لأن هذه الأموال ليست لي. ولكن الأمر أخافني خاصة أننا في زمن نعاني فيه من القرصنة السبرانية. ولذلك لا أدري ما يجب علي فعله".

ولكن على الرغم من الجهود التي بذلتها حتى الآن، لا تزال هذه المرأة التي وجدت نفسها مليارديرة بصورة مباغتة عاجزة عن حل هذه المشكلة التي تعيشها الآن.

وهي تقول "لم أستطع حتى الآن حل هذه المشكلة وأشعر أني نفسي متورطة نتيجة خطأ في نظام الصراف الآلي ولا أستطيع الوصول إلى الشخص المناسب الذي يمكن أن يقدم لي المساعدة".

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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