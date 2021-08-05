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الخميس، 05-08-2021 12:40 م

ميغان ماركل تحتفل بعيد ميلادها الأربعين بطريقة مبتكرة - صور

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الوكيل الإخباري - احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل بعيد ميلادها الأربعين يوم الأربعاء في 4 آب بالإعلان عن مبادرتها 40x40 ، لتشجيع الناس على تخصيص 40 دقيقة من وقتهم لدعم عودة النساء إلى العمل.

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جاء الإعلان بمساعدة الممثلة الكوميدية ميليسا مكارثي عبر مكالمة فيديو وفي نهاية المقطع ، ظهر الأمير هاري بشكل مفاجئ.


بعد أن سألت مكارثي ميغان عما إذا كانت ستحتفل بعيد ميلادها من خلال إقامة حفل شاي بعد الظهر مع دجاجاتها المحبوبة ، ضحكت الممثلة لأنها لاحظت هاري متواجداًُ في الخارج وهو يراقب من النافذة، ف استدارت ميغان لمناداة زوجها على زوجها ، الذي كان يرتدي نظارات شمسية ، مستعرضًا مهاراته في اللعب مما دفع مكارثي إلى الضحك .


يقوم الأمير هاري بنوع مختلف من "التوفيق" كأب جديد لطفلين، فقد ولدت ابنته ليليبت ديانا في 4 يونيو ، ما جعل أرشي البالغ من العمر عامين أخًا كبيرًا.

 

في الفيديو ، يمكن رؤية لمحة قصيرة عن ليلي في وسط إطار الصورة ثلاثي الطيات على مكتب ميغان ، جنبًا إلى جنب مع صورة لآرتشي في الخلف.


ومن المتوقع أن تحتفل ميغان ماركل بيوم ميلادها في المنزل مع زوجها الأمير "هاري" البالغ من العمر 36 عامًا، وأصدقائهما في قصر مونتيسيتو، مع مجموعة من المشاهير بما في ذلك صديقتهم المقربة "أوبرا وينفري"، حسبما قال مصدر لصحيفة The Mirror.


كما يُعتقد أن "هاري" قد طلب كعكة لزوجته من مخبز محلي Posies & Sugar، والذي يصنع الكعك بشكل بسيط مزين بالورود.


سيتمكن الضيوف من تناول وجبة خفيفة مع الأطعمة والمشروبات من مصادر محلية ، وسيكون الحدث متوافقًا مع قواعد Covid في كاليفورنيا بعد أن خففت الولاية القيود.

 


 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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