نفوق أكثر من 12 حوتا علقت على شاطئ في نيوزيلندا - صورة

الوكيل الاخباري – كشفت وزارة حماية البيئة النيوزيلندية، اليوم الأحد، عن نفوق أكثر من اثنى عشر حوتا بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.
وقام رجال الإنقاذ والمتطوعون بالعمل طوال يوم السبت لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان نافقة، في وقت متأخر يوم السبت، في مكان يُعتقد بأنه الموقع الأصلي الذي علقت به.
More than dozen whales die after getting stranded on New Zealand beach#Environment #WaterPollution pic.twitter.com/1fVrp3jXAz— Akash Rai (@akashrai_3575) October 18, 2020
المصدر : سبوتنك