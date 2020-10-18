نفوق أكثر من 12 حوتا علقت على شاطئ في نيوزيلندا - صورة

الوكيل الاخباري – كشفت وزارة حماية البيئة النيوزيلندية، اليوم الأحد، عن نفوق أكثر من اثنى عشر حوتا بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.

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وقام رجال الإنقاذ والمتطوعون بالعمل طوال يوم السبت لكي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة إنه جرى اكتشاف خمسة حيتان نافقة، في وقت متأخر يوم السبت، في مكان يُعتقد بأنه الموقع الأصلي الذي علقت به.



وجاء في بيان، نشرته الوزارة على حسابها على فيسبوك، "على الرغم من المد العالي في حوالي الساعة التاسعة مساء يوم السبت والذي سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجددا، هذا الصباح، وبينها العديد على نتوءات صخرية في الخليج".وأضاف البيان "للأسف، نفق قرابة اثنى عشر حوتا بعدما علقت على الصخور هذا الصباح. وعلى الرغم من ذلك، فقد تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجددا إلى المجموعة هذا الصباح وعادت إلى المياه العميقة".

المصدر : سبوتنك



