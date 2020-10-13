نفوق عشرات الدلافين على سواحل مدينة مرسي علم المصرية - صور

الوكيل الاخباري – دفعت المياه 11 دلفينا نافقا إلى ساحل منطقة رأس بناس جنوب مدينة مرسي علم المصرية في البحر الأحمر.

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ووفقا لموقع "صدى البلد" المصري، نقلا عن مصادر بيئية، ضمت مجموعة الدلافين التي تنتمى لنوعية "ذو الأنف الزجاجي" 7 إناث وذكر بالغ و3 صغار تتراوح أحجامها ما بين 120 سم حتى 182 سم.







ورجح الخبراء أن يكون السبب وراء نفوق هذه الدلافين هو البحث عن الطعام، حيث تنتشر أسماك السردين في المياه الضحلة وحدثت ظاهرة المد والجزر، وانحسار المياه ولم تتمكن الدلافين من العودة إلى الماء.







كان ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر، يفيد بالعثور علي 11 دولفينا نافقا في منطقة شواطئ رأس بناس، جنوب مدينة مرسي علم، وخارج نطاق محمية وادي الجمال، وبدورها قامت محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة وفحصت الدلافين وقامت بدفنها.



المصدر : سبوتنك



