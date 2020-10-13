الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح أمني حول تعرض فتى للاعتداء بالزرقاء

الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على وافد

حقيقة فرض حظر التجول الشامل لمدة شهر بالاردن

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك




الثلاثاء، 13-10-2020 01:49 م

نفوق عشرات الدلافين على سواحل مدينة مرسي علم المصرية - صور

hotelux-jolie-beach-marsa-alam-ex-jolie-beach-resort-marsa-alam-0


الوكيل الاخباري – دفعت المياه 11 دلفينا نافقا إلى ساحل منطقة رأس بناس جنوب مدينة مرسي علم المصرية في البحر الأحمر.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع "صدى البلد" المصري، نقلا عن مصادر بيئية، ضمت مجموعة الدلافين التي  تنتمى لنوعية  "ذو الأنف الزجاجي" 7 إناث وذكر بالغ و3 صغار تتراوح أحجامها ما بين 120 سم حتى 182 سم.



ورجح الخبراء أن يكون السبب وراء نفوق هذه الدلافين هو البحث عن الطعام، حيث تنتشر أسماك السردين في المياه الضحلة وحدثت ظاهرة المد والجزر، وانحسار المياه  ولم تتمكن الدلافين من العودة إلى الماء.



كان ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر، يفيد بالعثور علي 11 دولفينا نافقا في منطقة شواطئ رأس بناس، جنوب مدينة مرسي علم، وخارج نطاق محمية وادي الجمال، وبدورها قامت محميات البحر الأحمر بتشكيل لجنة وفحصت الدلافين وقامت بدفنها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
mountain-lion

اقترب من أشبالها بالخطأ .. أمريكي يصور 6 دقائق مرعبة لمطاردة لبؤة له

54227752_303

صورته الشهيرة تهز العالم .. استعدادات خاصة لإنهاء معاناة الفيل كافان

7618094560_b850fff0ac_h

مدينة العاب في اليابان تؤجر دولاب الهواء كمكاتب مجهزة بالإنترنت - صور

90705832517_0

مصر .. سائق توك توك يعثر على كنز ويعيده لأصحابه - صورة

السعودية

السعودية.. بحث مكثف عن أميــر - شاهد

istockphoto-636489508-612x612

شاهد أكبر حشد صادم بزمن الكورونا في البرازيل - فيديو

أخبار متعلقة
90705832517_0

مصر .. سائق توك توك يعثر على كنز ويعيده لأصحابه - صورة

quarantine-getty

وفاة فتاة متأثرة برحيل والدها بفيروس كورونا في مصر - صور

lagoon05_15253099614_o_lr

مصر .. اكتشاف جثة حيوان عروس البحر في مرسى علم - فيديو

ef0e5f_bd681624b44a4780a56e17614b7a3404_mv2

العثور على هاتف محمول في معدة مواطن مصري - صورة

5e9e4479b47db.image

مصر .. دجاجة تخضع لعملية جراحية بـ7 آلاف جنيه