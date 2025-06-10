أمريكا .. راكب يتأخر عن الطائرة فيبلّغ عن قنبلة على متنها

ووفقًا لبيان صادر عن المدعي العام الأميركي في ولاية ميشيغان، جيروم إ. غورغون جونيور، وقعت الحادثة صباح الخميس الماضي قرابة الساعة 6:25 صباحًا في مطار ديترويت متروبوليتان.
وأوضحت التحقيقات أن جون تشارلز روبنسون، البالغ من العمر 23 عامًا من مدينة مونرو بولاية ميشيغان، استخدم هاتفًا محمولًا للاتصال بشركة "سبيريت إيرلاينز"، وأبلغهم بمعلومات زائفة حول وجود قنبلة على متن الرحلة رقم 2145 المتجهة من ديترويت إلى لوس أنجلوس.
وجاء في نص إفادة المحققين أن روبنسون قال خلال المكالمة: "كنت أتحدث بشأن الرحلة 2145، لأن لدي معلومات عنها، سيكون هناك شخص سيحاول تفجير المطار، وهناك من سيحاول تفجير تلك الرحلة 2145".
وعلى الفور، تم إلغاء الرحلة وإنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم كإجراء احترازي. وقالت السلطات إن فرق الكشف عن المتفجرات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حضرت إلى الموقع وفتشت الطائرة بالكامل، ولم يُعثر على أي مواد متفجرة أو تهديد حقيقي.
وخلال التحقيق، اكتشف العملاء الفيدراليون أن روبنسون كان يُفترض أن يكون على متن الرحلة 2145، لكنه فوتها وتم إبلاغه في البوابة بأنه بحاجة إلى إعادة الحجز على رحلة أخرى.
وتم اعتقاله لاحقًا عند عودته إلى المطار لمحاولة الصعود على متن رحلة جديدة إلى لوس أنجلوس.
وذكرت السلطات أن روبنسون، بعد توقيفه، استمع إلى تسجيل المكالمة التي أجراها بنفسه، وأقرّ بأنه هو من قام بالاتصال، مؤكدًا أن رقم الهاتف المستخدم هو رقمه الشخصي، وقد استخدمه لمدة تقارب ست سنوات، كما أعطى موافقة خطية لتفتيش هاتفه المحمول.
وقد وُجّهت إلى روبنسون تهمتان:
استخدام هاتف محمول لتهديد أو نقل معلومات كاذبة تتعلق بمحاولة أو نية لتفجير طائرة باستخدام مادة متفجرة.
تقديم بلاغ كاذب وإثارة الذعر.
وقال المدعي العام غورغون: "لا أحد في أميركا يريد سماع كلمتي 'قنبلة وطائرة' في جملة واحدة، مثل هذه التهديدات تقوّض الشعور الجماعي بالأمن وتهدر موارد أجهزة إنفاذ القانون".
من جهته، قال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت، شيفوريا غيبسون: "أي شخص يهدد بتفجير طائرة ويعرض السلامة العامة للخطر سيتم التحقيق معه بسرعة وتقديمه للعدالة".
ووفقًا للوثائق القضائية، مثل روبنسون أمام المحكمة الفيدرالية في ديترويت بعد ظهر يوم الجمعة، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دولار، ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع الأولية في قضيته في 27 يونيو الجاري.
وتواصل وكالة التحقيقات الفيدرالية التحقيق في القضية حتى الآن.
روسيا اليوم
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