الخميس 2026-06-25 01:08 م

أمريكا.. سمكة قرش تهاجم طفلًا في جزر البهاما

صث
تعبيرية
 
الخميس، 25-06-2026 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   أُصيب طفل أمريكي يبلغ من العمر 12 عامًا بجروح بعد تعرضه لهجوم من سمكة قرش أثناء السباحة في جزر البهاما، فيما أكدت السلطات الامريكية أن حالته مستقرة بعد تلقيه العلاج.

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وقالت قوة شرطة جزر البهاما الملكية إن الحادث وقع يوم الثلاثاء 23 يونيو في منطقة ستانييل كاي بجزر إكسوما، خلال جولة سياحية كان الطفل يسبح فيها برفقة شقيقه.


وأوضحت الشرطة أن والدة الطفل أبلغت أن نجليها كانا يسبحان عندما وقع الهجوم بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته قبل إنقاذه وتقديم الإسعافات له.


وأكدت السلطات الأمريكية نقل الطفل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ولا تهدد حياته.


وتُعد جزر إكسوما من الوجهات السياحية الشهيرة في جزر البهاما، وتضم مياهها أكثر من 40 نوعًا من أسماك القرش، مع تسجيل حوادث نادرة مشابهة سابقًا.

 
 


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