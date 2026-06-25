أمريكا.. سمكة قرش تهاجم طفلًا في جزر البهاما

وقالت قوة شرطة جزر البهاما الملكية إن الحادث وقع يوم الثلاثاء 23 يونيو في منطقة ستانييل كاي بجزر إكسوما، خلال جولة سياحية كان الطفل يسبح فيها برفقة شقيقه.
وأوضحت الشرطة أن والدة الطفل أبلغت أن نجليها كانا يسبحان عندما وقع الهجوم بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته قبل إنقاذه وتقديم الإسعافات له.
وأكدت السلطات الأمريكية نقل الطفل إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالته مستقرة ولا تهدد حياته.
وتُعد جزر إكسوما من الوجهات السياحية الشهيرة في جزر البهاما، وتضم مياهها أكثر من 40 نوعًا من أسماك القرش، مع تسجيل حوادث نادرة مشابهة سابقًا.
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