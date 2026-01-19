أول فندق على سطح القمر.. إقامة فاخرة بعشرات الملايين - صورة

ورغم أن السعر النهائي لم يُحدَّد، تشير التقديرات إلى أن تكلفة الغرفة الواحدة ستتجاوز 10 ملايين دولار، فيما تتراوح الدفعة المسبقة حالياً بين 250 ألفاً ومليون دولار.
بناء من تربة القمر
تعتمد الشركة نهجاً مبتكراً بتشييد الفندق باستخدام روبوتات تحوّل التربة القمرية إلى مواد بناء، بدلاً من شحنها من الأرض، ما يقلل التكاليف ويزيد القدرة على الصمود أمام الإشعاعات والظروف القاسية. ومن المتوقع بدء البناء في 2029 بعد استكمال التراخيص.
من يقف خلف المشروع؟
يقود المشروع الشاب سكايلر تشان (21 عاماً)، طيار سابق ومهندس شارك في تطوير تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد مدعومة من «ناسا»، كما يُعد أصغر مؤسس شركة فضاء منفرد يُقبل في برنامج Y Combinator، ما يمنح المشروع قدراً من الجدية رغم طموحه غير المسبوق.
-
