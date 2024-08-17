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اكتشاف فسيفساء في إنجلترا تعود لآلاف السنين

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اكتشف علماء الآثار في شمال غرب إنجلترا قطعة فسيفسائية جميلة ومحفوظة جيداً، كانت "مخبأة منذ آلاف السنين".

 

وتم اكتشاف الفسيفساء المزينة بصور لأسماك ودلافين في مدينة روكستر الرومانية.


وتحتفظ الفسيفساء بألوانها الزاهية، التي تشمل الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر، وهي أول فسيفساء يتم اكتشافها في روكستر منذ عام 1859، وفقاً لما ورد في بيان صحافي صادر عن شركة "Vianova Archaeology" التي شاركت في عملية الحفر.

 

ويحتمل أن القطعة كانت في غرفة الطعام الخاصة بشخص ثري أو مسؤول في المدينة، اعتاد "ترفيه الضيوف الأثرياء" وأراد "إثارة إعجاب الناس بهذه الفسيفساء الرائعة"، وفقاً لما ذكر وين سكوت، كبير أمناء العقارات في مؤسسة التراث الإنجليزي التي تدير الموقع.

البيان

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