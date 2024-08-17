اكتشاف فسيفساء في إنجلترا تعود لآلاف السنين

وتحتفظ الفسيفساء بألوانها الزاهية، التي تشمل الأبيض والأحمر والأزرق والأصفر، وهي أول فسيفساء يتم اكتشافها في روكستر منذ عام 1859، وفقاً لما ورد في بيان صحافي صادر عن شركة "Vianova Archaeology" التي شاركت في عملية الحفر.
البيان
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