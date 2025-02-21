السويد تعلن عن تضرر كابل بحري آخر في بحر البلطيق

وقال ماتياس ليندهولم، المسؤول الإعلامي في خفر السواحل السويدي، في تصريح لوكالة بلومبرغ نيوز: "نؤكد أننا تلقينا، الخميس، معلومات بشأن قطع في كابل بالقرب من جوتلاند".
وأضاف أنه من غير الواضح حتى الآن متى وقع الحادث، مشيرًا إلى أن خفر السواحل في طريقه إلى الموقع للتحقق من الأمر.
وقد فتحت النيابة العامة السويدية تحقيقًا عقب اكتشاف الضرر، وفقًا لما أعلنه خفر السواحل لوكالة الأنباء السويدية تي تي. كما أفادت قناة تي في 4 بأن القوات المسلحة السويدية على دراية بالواقعة.
يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الأعطال التي أصابت كابلات البيانات والطاقة البحرية وحتى أنابيب الغاز في الفترة الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن أمن البنية التحتية تحت سطح البحر.
سكاي نيوز
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