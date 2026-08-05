الأربعاء 2026-08-05 01:27 م

الولايات المتحدة.. زوجة تقتل زوجها في ذكرى زواجهما الـ40 ثم تنتحر

شسثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   عُثر على زوجين من ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية متوفيين داخل منزلهما، في حادثة ترجّح الشرطة أنها جريمة قتل تلتها حالة انتحار.

اضافة اعلان

 

وأفاد مكتب شريف مقاطعة نيو هانوفر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الزوجة أطلقت النار على زوجها قبل أن تنهي حياتها، فيما لا يزال التحقيق مستمراً لكشف ملابسات الحادثة.

 

ووفق وسائل إعلام أميركية، تلقّت السلطات الأميركية البلاغ بعد أن أجرت الساعة الذكية الخاصة بأحد الضحيتين اتصالاً تلقائياً برقم الطوارئ 911، إثر رصد سقوط أو توقف للنبض.

 

وكان الزوجان قد عادا مؤخراً من رحلة احتفلا خلالها بالذكرى الـ40 لزواجهما، فيما لم تكشف السلطات الأميركية حتى الآن عن الدافع المحتمل للحادثة.  

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

أخبار محلية مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

أخبار محلية موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

أخبار محلية وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

أخبار محلية النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس

عربي ودولي الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2



 
 






الأكثر مشاهدة

 