الولايات المتحدة.. زوجة تقتل زوجها في ذكرى زواجهما الـ40 ثم تنتحر

الوكيل الإخباري- عُثر على زوجين من ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية متوفيين داخل منزلهما، في حادثة ترجّح الشرطة أنها جريمة قتل تلتها حالة انتحار.

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وأفاد مكتب شريف مقاطعة نيو هانوفر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الزوجة أطلقت النار على زوجها قبل أن تنهي حياتها، فيما لا يزال التحقيق مستمراً لكشف ملابسات الحادثة.

ووفق وسائل إعلام أميركية، تلقّت السلطات الأميركية البلاغ بعد أن أجرت الساعة الذكية الخاصة بأحد الضحيتين اتصالاً تلقائياً برقم الطوارئ 911، إثر رصد سقوط أو توقف للنبض.