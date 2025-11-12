انهيار جزئي لجسر في الصين بعد أشهر من افتتاحه (فيديو)

وأغلقت الشرطة في مدينة مايركانغ جسر "هونغ تشي" الذي يبلغ طوله 758 متراً، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، ورصد تحولات في تضاريس أحد الجبال. وانتهى مطلع الجسر والطريق الرئيسي بعد ظهر يوم الثلاثاء ، مما تسبب في انهيارات أرضية.
ويُذكر أن الجسر انتهى بناؤه في وقت سابق من هذا العام، وفق ما نشرته مجموعة سيتشوان للطرق والجسور على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
عملية إنقاذ تتحول لكارثة.. فهد يفاجئ شرطيين بهجوم شرس في الهند - فيديو
-
فيديو حصد ملايين المشاهدات..وعد طيار لابنته يحوّل رحلة جوية لتجربة لا تُنسى بأمريكا
-
إقبال جماهيري غير مسبوق على المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه
-
إشارة من "جسم غامض" تربك علماء الفلك
-
غوغل تحذر: لا تستخدم شبكات "واي فاي" العامة
-
كاد قلبها يتوقف.. غواصة تنجو بأعجوبة من حوت ضخم قبالة سواحل النرويج - صورة
-
بعد كرة السلة.. أحمد الشرع يلعب الغولف مع ترامب.. ما القصة؟ صورة
-
ابنة الـ8 سنوات تموت دهساً في إندونيسيا... تحت أقدام فيل!