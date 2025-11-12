انهيار جزئي لجسر في الصين بعد أشهر من افتتاحه (فيديو)

الوكيل الإخباري- قالت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين، يوم الثلاثاء، إن جزءاً من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط وسط البلاد بمنطقة التبت، دون ورود تقارير عن إصابات.

اضافة اعلان



وأغلقت الشرطة في مدينة مايركانغ جسر "هونغ تشي" الذي يبلغ طوله 758 متراً، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، ورصد تحولات في تضاريس أحد الجبال. وانتهى مطلع الجسر والطريق الرئيسي بعد ظهر يوم الثلاثاء ، مما تسبب في انهيارات أرضية.



ويُذكر أن الجسر انتهى بناؤه في وقت سابق من هذا العام، وفق ما نشرته مجموعة سيتشوان للطرق والجسور على وسائل التواصل الاجتماعي.

🚨BREAKING:🇨🇳 The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside likely caused by water accumulation from a nearby reservoir played a major role in the incident. pic.twitter.com/vWzNxdrhgQ November 11, 2025

ارم نيوز