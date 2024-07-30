 
الثلاثاء 2024-07-30 06:04 م
 
 

بالصور.. كنز أثري عمره 1200 عام على سفح جبل شمال الصين

مقبرة
مقبرة
الثلاثاء، 30-07-2024 03:44 م

 

 الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار من معهد الآثار بمقاطعة شانشي، على سفح جبل شمال الصين مقبرة صغيرة يعود عمرها إلى 1200 عام، تضم زخارف ولوحات توثق التناغم بين الحضارتين الصينية والعصور المظلمة في أوروبا، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

 

ونقلت الصحيفة عن تقرير البعثة ان "شاهد المدفن" يشير إلى أن صاحبها توفي في المنزل 736م عن عمر يناهز 63 عاماً، ودُفنت زوجته حيّة معه، وفق تحليل هيكل من الطوب مكوّن من حجرة واحدة محفوظ بشكل جيد للغاية وملون بألوان زاهية.

 

وتغطي ألوان الأحمر، الأصفر والبرتقالي جدران المدفن وسقفه مطلي باللون الأبيض، ووسطه يقع تابوت حجري، يُعتقد أن الزوجين دُفنا فيه.

 

كما ذكر التقرير أنه استناداً إلى ملامح وجه الرجل وأسلوب ملابسه، يمكن التعرف عليه بأنه أوروبي، أو من شعوب طاجيكستان وأوزبكستان "الآسيوية".

 

 
Image1_7202430153758950516662.jpg

 


Image1_720243015389468467554.jpg

 

لبنان 24

 

 

 

كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح الموقع الجديد لأكاديمية "سايبر شيلد" للأمن السيبراني

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية عاجل 114 قائمة مترشحة في اليوم الأول من استقبال طلبات الترشح

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية المواصفات والمقاييس تتعامل مع 93 ألف بيان جمركي خلال النصف الأول

جانب من اللقاء

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي وكيل وزارة الداخلية القطرية للشؤون الأمنيّة والوفد المرافق له





 


 



الأكثر مشاهدة