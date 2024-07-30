بالصور.. كنز أثري عمره 1200 عام على سفح جبل شمال الصين

الوكيل الإخباري - عثر علماء آثار من معهد الآثار بمقاطعة شانشي، على سفح جبل شمال الصين مقبرة صغيرة يعود عمرها إلى 1200 عام، تضم زخارف ولوحات توثق التناغم بين الحضارتين الصينية والعصور المظلمة في أوروبا، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست".

ونقلت الصحيفة عن تقرير البعثة ان "شاهد المدفن" يشير إلى أن صاحبها توفي في المنزل 736م عن عمر يناهز 63 عاماً، ودُفنت زوجته حيّة معه، وفق تحليل هيكل من الطوب مكوّن من حجرة واحدة محفوظ بشكل جيد للغاية وملون بألوان زاهية.

وتغطي ألوان الأحمر، الأصفر والبرتقالي جدران المدفن وسقفه مطلي باللون الأبيض، ووسطه يقع تابوت حجري، يُعتقد أن الزوجين دُفنا فيه.

كما ذكر التقرير أنه استناداً إلى ملامح وجه الرجل وأسلوب ملابسه، يمكن التعرف عليه بأنه أوروبي، أو من شعوب طاجيكستان وأوزبكستان "الآسيوية".







