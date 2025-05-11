بالفيديو.. جدل واسع حول ظهور أفعى أناكوندا عملاقة في الأمازون

एक बार फिर से अमेजन के जंगलों में बड़े एनाकोंडा सांप को देखा गया। pic.twitter.com/ssn0AjihQB— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) May 8, 2025
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