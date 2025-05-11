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بالفيديو.. جدل واسع حول ظهور أفعى أناكوندا عملاقة في الأمازون

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تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-  تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر أفعى أناكوندا ضخمة تتسلل عبر جدول مائي في غابات الأمازون، قيل إنه صُوّر من طائرة هليكوبتر. الفيديو أثار ذهول المتابعين، فيما شكك آخرون في صحته، مرجحين أنه قد يكون من إنتاج الذكاء الاصطناعي. حتى الآن، لم تؤكد أي جهة رسمية صحة المقطع، رغم توافقه مع البيئة الطبيعية التي تعيش فيها الأناكوندا، إحدى أكبر الثعابين في العالم.

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