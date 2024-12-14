بتهمة القنص .. ضرير لسنوات في سجن صيدنايا - فيديو

ويذكر المعتقل المحرر في المقطع بأن الضرير عرض على القاضي في المحكمة الصورية ، حيث رأى القاضي بأم عينيه المعتقل ضرير العينين ، وبرفقته تقارير طبية تؤكد أنه ولد ضريراً ، إلا أنه القاضي لم يستطع أن يساعده في الحكم المتخذ مسبقاً ، وقال له نصاً "إلك الله" .
قصة شاب ضرير بمعتقل صيدنايا #سوريا_الان #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/5CQvdpRpou— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 14, 2024
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