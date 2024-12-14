 
السبت 2024-12-14 04:01 م
 

بتهمة القنص .. ضرير لسنوات في سجن صيدنايا - فيديو

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 01:25 م
الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشهداً صادماً لمعتقل محرر من سجن صيدنايا ، حيث يحكي من خلال المقطع قصة مؤثرة لمعتقل سوري ضرير اعتقل بسبب تهمة "قناص مع المعارضة" .اضافة اعلان


ويذكر المعتقل المحرر في المقطع بأن الضرير عرض على القاضي في المحكمة الصورية ، حيث رأى القاضي بأم عينيه المعتقل ضرير العينين ، وبرفقته تقارير طبية تؤكد أنه ولد ضريراً ، إلا أنه القاضي لم يستطع أن يساعده في الحكم المتخذ مسبقاً ، وقال له نصاً "إلك الله" .
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع

محمية غابات عجلون

أخبار محلية محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة

ت

أخبار محلية مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)

قوات إسرائيلية في الجولان

عربي ودولي لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟

جانب من الاجتماعات

أخبار محلية البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن

المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين

أخبار محلية توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق



 




الأكثر مشاهدة