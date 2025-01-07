 
الثلاثاء 2025-01-07 09:36 ص
 

بسبب "ظاهرة طبيعية".. أوامر بإخلاء شاطئ أسترالي

وثق مصورون محترفون في مدينة سيدني حدثا طبيعيا مثيرا
وثق مصورون محترفون في مدينة سيدني حدثا طبيعيا مثيرا
الثلاثاء، 07-01-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري- وثق مصورون محترفون في مدينة سيدني حدثا طبيعيا مثيرا قبالة أحد أكثر الشواطئ شهرة في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وأظهرت الصور مجموعات داكنة من ملايين الأسماك تشكّل مشاهد ملحمية في المياه الزرقاء الصافية.

وقال أحد المصورين إنه شاهد 3 مجموعات منفصلة من الأسماك تسبح في المياه الضحلة في شاطئ مانلي، قبل أن تندمج مع بعضها وتشكّل مشاهد رائعة.

وذكر المصور "بولوم": "كانت الأسماك يوم الأحد قبل الساعة الواحدة ظهرا تندفع  صعودا وهبوطا على الشاطئ وكان ذلك رائعا.. في الحقيقة كان مذهلا.. كان ذلك قريبا منا".

ولأن الأسماك الصغيرة حجما معروفة بجذبها للحيوانات المفترسة الكبيرة، فقد صدرت أوامر للسباحين وراكبي الأمواج بإخلاء المياه لعدة ساعات مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 30 درجة.

وأسماك القرش نادرة في المياه المحيطة بسيدني.

وقال عالم الأحياء البحرية في جمعية الرفق بالحيوان الدولية لورانس شليبك لـ"Yahoo News": "نحن نعلم أنه إذا كانت هناك كرة طُعم في المنطقة، وإذا كانت الطيور تتغذى، وإذا كانت الدلافين تقفز، وإذا كان هناك نشاط فوق الماء، فهذه الأشياء تجذب أسماك القرش".

سكاي نيوز
 
gnews

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