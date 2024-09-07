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بهذا المبلغ.. نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تعرض في مزاد

نسخة نادرة من الدستور الأمريكي
نسخة نادرة من الدستور الأمريكي
السبت، 07-09-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري-   تنظم شركة "برانك" للمزادات مزاداً في 28 سبتمبر (أيلول) في آشفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية لبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكي تجاوز عمرها 200 عام.

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الحد الأدنى للمزايدة هو مليون دولار.
وأظهرت صور للنسخة في مكتب مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، أنه لا يوجد بها سوى عدد قليل من التجاعيد وتغيرات بسيطة في اللون، رغم أن الوثيقة ستبلغ بعد أسابيع قليلة 237 عاماً، وقضت وقتاً طويلاً غير معلوم داخل خزانة الملفات في نورث كارولاينا، وفقاً للوكالة.


وفي الجزء العلوي من الصفحة الأولى، تظهر كلمات مألوفة بالخط العادي بدلاً من الخط القوطي، ويبدأ النص بـ: "نحن، الشعب...".


وطبعت هذه النسخة النادرة بعد أن وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في عام 1787، وصادق عليها الكونغرس الأمريكي الأول بموجب النظام الأساسي للاتحاد.


وهي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين الكونغرس، تشارلز طومسون، ومن المعروف أن 8 منها فقط لا تزال موجودة، بينها 7 مملوكة لمؤسسات عامة.


وقال صاحب دار المزادات، أندرو برانك: "هذه هي نقطة الاتصال بين الحكومة والشعب، ديباجة 'نحن الشعب'، هذه هي اللحظة التي تطلب فيها الحكومة من الناس تمكينها".

 

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gnews

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