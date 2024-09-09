تعرف على أكثر أحياء الرياض خطورة في الحوادث المرورية

الوكيل الإخباري- بينما يعزز مركز رصد الحوادث المرورية في أمانة منطقة الرياض بالسعودية تركيز أعماله في إطار حصر ودراسة المواقع ذات النسب المرتفعة في أعداد الحوادث بدوافع الرغبة في معالجتها وضمان توفير التنقل الآمن، كشف المركز أن حي الروضة الذي يقع في شرق العاصمة يعد أكثر الأحياء في نسب ارتفاع الحوادث المرورية، إذ شهدت شوارعه نحو 2170 إصابة في العامين الماضيين: "2022 - 2023"، وبالتالي يصبح من الأحياء الخطرة وفقاً لمتخصصين.

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تعزو نتائج التحليل الذي أعده "رصد الحوادث" في إطار مكاني يتناول نطاق "حي الروضة" إلى أن السبب في ارتفاع معدلات الحوادث في هذا الحي الشهير في الرياض يعود إلى "السلوكيات" الخاصة بقائدي المركبات، مثل الانحراف المفاجئ، والانشغال عن القيادة، طبقاً للنتائج.

وبصفة أكبر، تشير البيانات التي حصلت "العربية.نت" عليها إلى أن أحياء شرق وغرب العاصمة السعودية أيضاً تعد ضمن الأكثر في نسب ارتفاع الحوادث، وذلك للفترة ذاتها، فإلى جانب حي الروضة الذي تصدر القائمة جاء حي نمار في غرب العاصمة بنحو 1049 إصابة مرورية، في حين أوضحت النتائج أن شوارع حي الرمال شرق العاصمة الرياض جاءت في المرتبة الثالثة من حيث تسجيلها لمعدلات الحوادث بواقع 571 إصابة، ويليها حي طويق جهة الغرب بنحو 517 إصابة.

