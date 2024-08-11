تنبأ بموعد رحيله.. معلم مصري يودع طلابه قبل وفاته برسالة مؤثرة

الوكيل الإخباري- لقي معلم مصري مصرعه جراء حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي في محافظة قنا، وقد ترك رسالة وداع لطلابه عبر تطبيق "واتساب" وكأنه كان يعلم بموعد وفاته.

وتضمنت الرسالة التي تحتوي على كلمات مؤثرة، والتي ودع بها مدرس اللغة الفرنسية تلاميذه: "السلام عليكم! أبنائي الأعزاء.. أتمنى لكم التوفيق في ما هو قادم، ويارب تكونوا في أحسن الكليات، وتحصلوا على أعلى الشهادات.. بالتوفيق.. أتمنى لكم مستقبلا مشرفا ومشرقا.. يا ليت لا تنسوني في دعائكم.. ودائما تذكروني بالخير، كانوا 3 سنوات ممتعين معكم في الدرس وعلى الغروب.. وهذه سنة الحياة أن نودع بعضنا.. فأنا سأغادر الآن الجروب وأنتم أيضا من بعدي بعد أن انقضت المهمة.. والسلام عليكم".