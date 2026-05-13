ثعبان بـ "رأسين".. اكتشاف نوع جديد يثير دهشة العلماء في الصين

الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون في جنوب الصين نوعًا جديدًا من الثعابين أطلقوا عليه اسم "ثعبان قوانغشي القصب"، بعدما أثار اهتمام العلماء بقدرته الغريبة على التظاهر بأن له رأسين، في واحدة من أكثر الحيل الدفاعية إثارة في عالم الزواحف.





ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة Zoosystematics and Evolution خلال أبريل 2026، عثر فريق من متحف التاريخ الطبيعي في قوانغشي على الثعبان الجديد أثناء مسح للتنوع البيولوجي داخل محمية هوابينغ الوطنية الطبيعية، الواقعة قرب الحدود الفيتنامية.



وأطلق الباحثون على النوع الجديد الاسم العلمي "كالاماريا إنكريدبيليس"، وهو ثعبان غير سام لا يتجاوز طوله نحو 8 إنشات، ويتميز بجسم نحيل وحراشف بنية تتخللها سبعة خطوط داكنة على ظهره.



لكن ما جعله استثنائيًا، بحسب الباحثين، هو طريقته في خداع المفترسات، إذ يستخدم ذيله السميك والمستدير ليبدو كرأس ثانٍ يحمل العلامات نفسها الموجودة على رأسه الحقيقي.



وعند الشعور بالخطر، يلتف الثعبان على شكل الرقم 8 أو يرفع ذيله في الهواء لإرباك المهاجمين.



ويعيش هذا الثعبان الليلي غالبًا بين الأوراق وشقوق الصخور وتربة الغابات، ويتغذى على ديدان الأرض ويرقات الحشرات الطرية.



كما وصفه العلماء بأنه هادئ الطباع، إلا عندما يلجأ إلى استخدام "الرأس الثاني" للدفاع عن نفسه.





