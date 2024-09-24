جنت الآلاف.. أمريكية تصنع محل شاي "للعناكب" داخل إبريق

الوكيل الإخباري- تبدع الفنانة الأمريكية آشلي فورتمان في تصميم تماثيل ولوحات ومجسمات ومصغرات مميزة، وتجني آلاف الدولارات من أعمال تتسم بكونها "مثيرة للريبة" أو القشعريرة، كما تقول.

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ومن آخر أعمالها إبريق شاي، ليس كأي إبريق آخر، إذ تديره العناكب. صنعت داخل الإبريق محل شاي يحتوي على مصغرات مثل الطاولة والفرن والأرضية وكعك وأباريق، وغيرها من التفاصيل، محوّلةً إبريقًا كُسِر إلى عمل إبداعي خصصته للعناكب.



وتقول آشلي: "لدي خوف من أن تسكن العناكب أباريق الشاي لدي، لذا فكرت أن أصنع محل شاي مصغر داخل إبريق شاي، لتديره عناكب 'الشاي'. فكسرت جزءًا من الإبريق ووضعت التفاصيل الصغيرة وزينتها، ثم وضعت عنكبوتًا أمًّا على رأس المحل لتديره. خطر لي أنها كانت تريد إجازة ولم يسمح لها مديرها، فجاءت للعمل في المحل وجلبت صغارها معها. وأضفت أنوارًا للإبريق، وأصبح جاهزًا هكذا".



آشلي فورتمان لديها خبرة تمتد لنحو 20 عامًا في الفن، وتقول عن رحلتها: "أنا مصممة غرافيك نهارًا، ورسامة زيتية، ونحاتة، وصانعة محتوى ليلاً". ويتابع آشلي على منصاتها أكثر من 2 مليون شخص، تقول إنها تشارك رحلتها معهم، وتؤكد أنها تعمد إلى عمل فني مسلٍ أكثر من أي شيء آخر.



تُباع أعمال آشلي على إتسي وعبر موقعها، وتشتهر بنمطها الخاص في الخروج عن المألوف والعبث مع ما قد يُعتبر مخيفًا، ومزجه بالفكاهة والمرح.



وعلاوة على ذلك، يصدر كتاب لآشلي بعنوان "Creepy Crafts" في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحتفي فيه بغرباء الأطوار والحرف المخيفة بـ "لوثة فنية".

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