 
الثلاثاء 2024-09-24 03:08 م
 
 

جنت الآلاف.. أمريكية تصنع محل شاي "للعناكب" داخل إبريق

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 12:00 م

الوكيل الإخباري-   تبدع الفنانة الأمريكية آشلي فورتمان في تصميم تماثيل ولوحات ومجسمات ومصغرات مميزة، وتجني آلاف الدولارات من أعمال تتسم بكونها "مثيرة للريبة" أو القشعريرة، كما تقول.

اضافة اعلان


ومن آخر أعمالها إبريق شاي، ليس كأي إبريق آخر، إذ تديره العناكب. صنعت داخل الإبريق محل شاي يحتوي على مصغرات مثل الطاولة والفرن والأرضية وكعك وأباريق، وغيرها من التفاصيل، محوّلةً إبريقًا كُسِر إلى عمل إبداعي خصصته للعناكب.


وتقول آشلي: "لدي خوف من أن تسكن العناكب أباريق الشاي لدي، لذا فكرت أن أصنع محل شاي مصغر داخل إبريق شاي، لتديره عناكب 'الشاي'. فكسرت جزءًا من الإبريق ووضعت التفاصيل الصغيرة وزينتها، ثم وضعت عنكبوتًا أمًّا على رأس المحل لتديره. خطر لي أنها كانت تريد إجازة ولم يسمح لها مديرها، فجاءت للعمل في المحل وجلبت صغارها معها. وأضفت أنوارًا للإبريق، وأصبح جاهزًا هكذا".


آشلي فورتمان لديها خبرة تمتد لنحو 20 عامًا في الفن، وتقول عن رحلتها: "أنا مصممة غرافيك نهارًا، ورسامة زيتية، ونحاتة، وصانعة محتوى ليلاً". ويتابع آشلي على منصاتها أكثر من 2 مليون شخص، تقول إنها تشارك رحلتها معهم، وتؤكد أنها تعمد إلى عمل فني مسلٍ أكثر من أي شيء آخر.


تُباع أعمال آشلي على إتسي وعبر موقعها، وتشتهر بنمطها الخاص في الخروج عن المألوف والعبث مع ما قد يُعتبر مخيفًا، ومزجه بالفكاهة والمرح.


وعلاوة على ذلك، يصدر كتاب لآشلي بعنوان "Creepy Crafts" في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تحتفي فيه بغرباء الأطوار والحرف المخيفة بـ "لوثة فنية".

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مجموعة من معتقلي قطاع غزة

فلسطين 1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل

تعبيرية

أخبار محلية اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

تعبيرية

طب وصحة البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني

فلسطين شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية

عربي ودولي روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

من آثار القصف

عربي ودولي الإسرائيليون يبحثون عن ملاجئ

جانب من اللقاء

أخبار محلية اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة



 


الأكثر مشاهدة