خداع التصميم.. السر وراء عدم محاذاة مقعدك لنافذة الطائرة

الوكيل الإخباري- يفاجأ بعض المسافرين بأن مقعد النافذة لا يتوافق معها تماماً، وهو ما يبدو خطأً تصميمياً، لكنه في الواقع نتيجة اعتبارات هندسية وتشغيلية تُقدِّم السلامة والكفاءة والتكلفة على راحة المشاهدة.



أبرز الأسباب:

التصميم الهيكلي: تُوزَّع النوافذ وفق متطلبات متانة جسم الطائرة وتحمل الضغط، لا وفق صفوف المقاعد.

المسافات القياسية للمقاعد: تُثبَّت المقاعد بمسافات ثابتة (Seat Pitch) لا تتطابق بالضرورة مع مواقع النوافذ.

تعظيم عدد الركاب: مواءمة المقاعد مع النوافذ قد تقلل السعة وتؤثر على العائدات.

المقاعد المعيارية: تُستخدم وحدات موحّدة لتقليل تكاليف التصنيع والصيانة، بينما تختلف مواقع النوافذ بين الطرازات.

توحيد التشغيل: تفضّل الشركات تخطيطات موحّدة عبر أساطيل مختلفة.

خفض التكاليف: التخصيص الدقيق يزيد الكلفة ويعقّد الصيانة.



معلومة إضافية:

نوافذ الطائرات دائرية لتوزيع الضغط ومنع التشققات، ويُستخدم اللون الأبيض داخل المقصورة ليعكس الضوء ويعطي إحساساً بالاتساع، أما الخطوط البيضاء في السماء فهي خطوط تكاثفية ناتجة عن تجمد بخار الماء من المحركات.

