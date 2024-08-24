 
السبت 2024-08-24 01:09 م
 

 

رجل يقتل زوجته في مصر لسبب غريب!

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 24-08-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري-   شهدت قرية فرشوط، شمالي صعيد مصر، جريمة غريبة ومريبة في آن واحد، حيث قتل عاطل زوجته وعاش مع جثتها لمدة أسبوعين قبل أن يُكشف غموض الحادث.

اضافة اعلان


اعترف المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة من خلال الاعتداء عليها بالضرب باستخدام "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة نتيجة التعذيب الشديد.


وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر الآن عامًا ونصف. وذكر أنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها العالي"، مما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر ولم تحاول التخلي عن صوتها العالي.


وكشف المتهم تفاصيل يوم الحادث قائلاً إنه تشاجر مع زوجته وضربها باستخدام عصا خشبية حتى فارقت الحياة، ثم حمل الجثة ووضعها على السرير في غرفة نومها وغطاها بملاءة. وظل معها في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلاً وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت من الجثة بمرور الوقت.


وكانت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا قد أفادت بأن المجني عليها، البالغة من العمر 29 عامًا، عُثر على جثتها متحللة يوم الأحد الماضي، ومغطاة على سريرها بعد أسبوعين تقريبًا من مقتلها في مركز فرشوط. وتبين أن مرتكب الواقعة هو زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي عليها بالضرب بشهادة الجيران. تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، بينما تم إيداع الرضيعة في إحدى دور الرعاية.

العين الاخبارية

gnews

أحدث الأخبار

ط

المرأة والجمال نصائح مهمة للعناية بقماش الساتان

سيارة اطفاء

أخبار محلية 42 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

أخبار محلية أوقاف الطفيلة تحتفل بتخريج 3000 طالب شاركوا بدورات تحفيظ القرآن الكريم

تعبيرية

منوعات متى تسمح لطفلك بامتلاك حساب على السوشيال ميديا؟

بلدية إربد

أخبار محلية بلدية اربد تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة بدون غرامات مالية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: جميع المرشحين للانتخابات حصلوا على شهادة عدم محكومية

ت

المرأة والجمال تعديل يومي بسيط له فوائد مماثلة لحقن التنحيف

تعبيرية

منوعات رجل يقتل زوجته في مصر لسبب غريب!



 


الأكثر مشاهدة