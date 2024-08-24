رجل يقتل زوجته في مصر لسبب غريب!

الوكيل الإخباري- شهدت قرية فرشوط، شمالي صعيد مصر، جريمة غريبة ومريبة في آن واحد، حيث قتل عاطل زوجته وعاش مع جثتها لمدة أسبوعين قبل أن يُكشف غموض الحادث.

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اعترف المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة من خلال الاعتداء عليها بالضرب باستخدام "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة نتيجة التعذيب الشديد.



وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر الآن عامًا ونصف. وذكر أنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها العالي"، مما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر ولم تحاول التخلي عن صوتها العالي.



وكشف المتهم تفاصيل يوم الحادث قائلاً إنه تشاجر مع زوجته وضربها باستخدام عصا خشبية حتى فارقت الحياة، ثم حمل الجثة ووضعها على السرير في غرفة نومها وغطاها بملاءة. وظل معها في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلاً وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت من الجثة بمرور الوقت.