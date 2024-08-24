رجل يقتل زوجته في مصر لسبب غريب!

اعترف المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة من خلال الاعتداء عليها بالضرب باستخدام "عصا خشبية" حتى فارقت الحياة نتيجة التعذيب الشديد.
وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها وأنجب منها ابنته الرضيعة التي تبلغ من العمر الآن عامًا ونصف. وذكر أنه كان دائم الخلاف مع زوجته بسبب "صوتها العالي"، مما كان يدفعه لضربها لتأديبها، لكنها كانت تعاود الأمر ولم تحاول التخلي عن صوتها العالي.
وكشف المتهم تفاصيل يوم الحادث قائلاً إنه تشاجر مع زوجته وضربها باستخدام عصا خشبية حتى فارقت الحياة، ثم حمل الجثة ووضعها على السرير في غرفة نومها وغطاها بملاءة. وظل معها في المنزل لمدة أسبوعين يمارس حياته الطبيعية بصحبة ابنته الرضيعة، لكنه كان يأخذ طفلته ليلاً وينام في سيارته بسبب الرائحة الكريهة التي ظهرت من الجثة بمرور الوقت.
وكانت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا قد أفادت بأن المجني عليها، البالغة من العمر 29 عامًا، عُثر على جثتها متحللة يوم الأحد الماضي، ومغطاة على سريرها بعد أسبوعين تقريبًا من مقتلها في مركز فرشوط. وتبين أن مرتكب الواقعة هو زوجها الذي يتعاطى المخدرات وكان دائم التعدي عليها بالضرب بشهادة الجيران. تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، بينما تم إيداع الرضيعة في إحدى دور الرعاية.
العين الاخبارية
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