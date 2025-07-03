رموز من حرفين على عبوات الطعام البلاستيكية تكشف مدى سلامتها

الوكيل الإخباري- تساعد رموز البلاستيك المكونة من حرفين أو أرقام صغيرة مطبوعة على عبوات الطعام البلاستيكية في كشف مدى سلامة استخدامها وتأثيرها على صحتك.

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