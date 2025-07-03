الخميس 2025-07-03 11:41 م
 

رموز من حرفين على عبوات الطعام البلاستيكية تكشف مدى سلامتها

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 10:19 م

الوكيل الإخباري-   تساعد رموز البلاستيك المكونة من حرفين أو أرقام صغيرة مطبوعة على عبوات الطعام البلاستيكية في كشف مدى سلامة استخدامها وتأثيرها على صحتك.

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لذا، ينصح المستهلكون دائما بالتحقق من هذه الرموز قبل استخدام العبوات، خاصة عند تعرضها للحرارة.

وتوجد هذه الرموز عادة قرب مثلث إعادة التدوير (حيث تُطبع الأرقام)، وتحدد نوع البلاستيك المصنوع منه العبوة، ومدى أمانها للاستخدام مع الطعام. ومن أشهر المواد الآمنة البولي بروبيلين (PP) والبولي إيثيلين (PE)، وهما يستخدمان على نطاق واسع في عبوات تخزين الطعام والوجبات الجاهزة.

ويعرف البولي بروبيلين (PP) بمقاومته العالية للحرارة وخلوه من مادة BPA الضارة (تتسرب أحيانا من عبوات البلاستيك إلى الطعام، خاصة عند تسخينها)، كما يعتبر آمنا للاستخدام في الميكروويف. أما البولي إيثيلين (PE) فيأتي بنوعين: عالي الكثافة (HDPE، المرمز له بالرقم 2) ومنخفض الكثافة (LDPE، المرمز له بالرقم 4)، ويستخدمان في منتجات مثل أباريق الحليب والأكياس والزجاجات.

 
 
gnews

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