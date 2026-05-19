رياح عاتية تحوّل "عجلة دوارة" في أوزبكستان إلى كابوس

وأظهرت اللقطات الهيكل الضخم للعبة وهو يتأرجح بقوة تحت تأثير الرياح الشديدة، فيما دارت مقصورات الركاب بشكل غير منتظم في الهواء، في مشهد وصفه متابعون بأنه أشبه بأفلام الرعب.
وتزامن الحادث مع تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية في أوزبكستان بشأن تقلبات جوية قوية وعواصف ترابية واسعة، حيث تراوحت سرعة الرياح في معظم المناطق بين 13 و18 متراً في الثانية، فيما بلغت في بعض الأقاليم نحو 22 متراً في الثانية.
كما تأثرت العاصمة طشقند برياح محملة بالغبار، ما أدى إلى تراجع جودة الهواء وارتفاع مستويات الجزيئات الدقيقة الملوثة إلى معدلات تجاوزت المعايير الصحية العالمية.
وتواصل السلطات متابعة آثار العواصف الجوية، وسط مخاوف من استمرار التقلبات المناخية القوية خلال الأيام المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
مصر تقضي على مرض عانت منه 3000 سنة
-
كازاخستان.. العثور على أسنان قرش عاش قبل نحو 40 مليون سنة
-
الكلب الأكبر سنا في العالم يفارق الحياة بعد وفاة صاحبته
-
مصرع 3 شبان صعقًا بالكهرباء أثناء محاولة إخماد حريق في مصر
-
باحث إيراني يطرح فرضية غريبة ومثيرة للجدل حول الهرم الأكبر
-
هل تختلف دموع الفرح عن الحزن؟.. العلم يجيب
-
سر ندرة العيون الخضراء: لماذا يمتلكها 2% فقط من البشر؟
-
ما الذي يراه دماغك في اللوحة الفنية الأصلية ويغيب عن نسخة الذكاء الاصطناعي؟