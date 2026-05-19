رياح عاتية تحوّل "عجلة دوارة" في أوزبكستان إلى كابوس

الوكيل الإخباري- وثقت مقاطع فيديو متداولة لحظات مرعبة داخل إحدى مدن الملاهي في أوزبكستان، بعدما تسببت الرياح العاتية التي تضرب البلاد في اهتزاز لعبة "العجلة الدوارة" بشكل عنيف، ما أثار حالة من الذعر بين الزوار والمارة.





وأظهرت اللقطات الهيكل الضخم للعبة وهو يتأرجح بقوة تحت تأثير الرياح الشديدة، فيما دارت مقصورات الركاب بشكل غير منتظم في الهواء، في مشهد وصفه متابعون بأنه أشبه بأفلام الرعب.



وتزامن الحادث مع تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية في أوزبكستان بشأن تقلبات جوية قوية وعواصف ترابية واسعة، حيث تراوحت سرعة الرياح في معظم المناطق بين 13 و18 متراً في الثانية، فيما بلغت في بعض الأقاليم نحو 22 متراً في الثانية.



كما تأثرت العاصمة طشقند برياح محملة بالغبار، ما أدى إلى تراجع جودة الهواء وارتفاع مستويات الجزيئات الدقيقة الملوثة إلى معدلات تجاوزت المعايير الصحية العالمية.



وتواصل السلطات متابعة آثار العواصف الجوية، وسط مخاوف من استمرار التقلبات المناخية القوية خلال الأيام المقبلة.





