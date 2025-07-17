ساويرس يعلن عن مفاجأة مبهرة للعالم في منطقة الأهرامات

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أحضر الآن عرض الصوت والضوء القديم في الهرم، قريبًا عرض جديد مبهر يليق بعظمة مصر!"، في إشارة إلى مشروع جديد يهدف إلى إعادة صياغة تجربة زيارة أحد أعظم المعالم الأثرية في العالم.
وتنفذ شركة "أوراسكوم بيراميدز" المملوكة لساويرس مشروع تطوير عروض الصوت والضوء وتحسين البنية التحتية للمنطقة المحيطة بالأهرامات وتمثال أبو الهول، وحصل مؤخرًا على تمويل بقيمة 963 مليون جنيه مصري (ما يعادل حوالي 20 مليون دولار).
ويشمل المشروع استخدام أحدث تقنيات العرض والإضاءة، بالإضافة إلى تطوير الأعمال المدنية والمرافق، بهدف تحويل الموقع إلى وجهة ثقافية وترفيهية متكاملة.
وفي وقت سابق أعرب ساويرس، الذي سبق أن استثمر 100 مليون دولار في تطوير المنطقة، عن طموحه لمضاعفة عدد الزوار السنوي إلى 5 ملايين زائر بدلًا من 2.5 مليون حاليًا، وذلك من خلال تحسين التجربة السياحية وجعلها أكثر جاذبية.
ووفقًا لمصادر ، يتضمن المشروع إدخال تقنيات الواقع المعزّز، والعروض ثلاثية الأبعاد لرواية قصص الفراعنة بطريقة مبتكرة تجمع بين التاريخ والتكنولوجيا الحديثة، كما يخطط لإنشاء منطقة تفاعلية مخصصة للأطفال والشباب، تتيح لهم استكشاف الحضارة المصرية القديمة من خلال ألعاب رقمية تعليمية.
ومن المتوقع أن يشمل العرض الجديد روايات سمعية وبصرية متعددة اللغات لتلبية احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على إبراز روعة الحضارة المصرية بأسلوب عصري ومبهر.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية شاملة لشركة "أوراسكوم للاستثمار القابضة" لتطوير هضبة الأهرامات، التي بدأت التشغيل التجريبي لها عام 2023، وتجاوزت نسبة الإنجاز فيها 90% بحلول ذلك الوقت.
تشمل الأعمال تحسين انسيابية الحركة داخل الموقع الأثري، وتوفير مواقف مخصصة للحافلات السياحية والسيارات، وإنشاء مرافق مجهزة لذوي الهمم لضمان تجربة مريحة لجميع الزوار، كما أُدخلت خدمات حديثة مثل نقاط الإرشاد السياحي الإلكترونية، ومتاجر الهدايا التذكارية، ومناطق للمقاهي والمطاعم التي تلبي المعايير الدولية.
وكان ساويرس قد وجّه انتقادات لاذعة لأوضاع المنطقة، مشيرًا إلى "البلطجة" و"البهدلة" الناتجة عن وجود الجمال والخيول ومخلفاتها عند مدخل الموقع الأثري، وطالب الدولة بالتدخل الحاسم لتنظيم هذه الأنشطة، مؤكدًا أنها تسيء لصورة مصر السياحية.
كما أبدى استياءه من سلوك بعض العاملين الذين وصفهم بالتحرش بالسائحات، داعيًا إلى تخصيص منطقة للتريض بعيدًا عن المسارات السياحية، وفي ردٍّ على أحد المتابعين عبر "إكس"، استجاب ساويرس لاقتراحات بزيادة عدد الحافلات الكهربائية وتحسين توجيه الزوار خلال أوقات الذروة.
روسيا اليوم
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