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سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)

من المصدر
فهد الحربي
الثلاثاء، 27-08-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   في موقف بطولي، تمكن الشاب السعودي "فهد الحربي" من إنقاذ 4 أشخاص من سيل غميس الحمام، جنوب غرب ‎المدينة المنورة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصاحب الشيول وهو يدخل إلى منطقة السيل التي أغرقتها المياه، ويساعد 4 أشخاص عالقين في السيول.

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وفي تفاصيل الحادثة، سردها فهد لـ"العربية.نت" يقول: كنت بجوار بيتي ووصلني اتصال من شقيقي بضرورة التدخل لإنقاذ أسرة غرقت في السيل، وبدون تردد قمت بتشغيل "الشيول" الذي أمتلكه واتجهت للموقع، وكان معي العديد من الأشخاص الذين رغبوا في مساعدتي، ولم أفكر وقتها سوى في إنقاذ الأطفال الموجودين في السيارة مع والدهم.

 

وتابع: دخلت بالشيول إلى موقع السيارة على عمق يزيد عن 3 أمتار، ووجدنا السيارة من نوع هايلكس في اللحظات الأخيرة، وكان بداخلها أب وثلاثة من أبنائه الصغار، ولم تكن هناك استغاثة بسبب إقفالهم للنوافذ، وحمدنا الله أن الكهرباء في السيارة ما زالت تعمل، وطلبنا منهم فتح النوافذ والخروج فورا من السيارة، وتمكنا من إخراجهم بسلام وأمان.


وأضاف: الأطفال شعروا بسعادة غامرة لنجاتهم من الموت بأعجوبة، خرجنا جميعاً بسلام وأمان، وقد وجدت الشكر والتقدير من أسرتهم الذين شكروني على إنقاذي لحياة أبنائهم.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببطولة الشاب مطالبين بتكريمه على شجاعته، فيما أهدى المواطن مرزوق الجهني، الشاب "فهد الحربي" سيارة هايلكس جديدة، بعد أن أنقذ 4 من أبنائه عندما جرفتهم السيول في المدينة المنورة، وظهر الجهني يتبادل الحديث مع الشاب أمام جمع من المواطنين ويشكره لإنقاذه حياة أبنائه من الغرق خلال احتفال أعده له، ثم فاجأه بالهدية وقام الحضور بالتصفيق وسط فرحة سيطرت عليهم، فيما حظي المقطع بتفاعل واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

 
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