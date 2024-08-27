سعودي ينقذ 4 أشخاص من الغرق في سيول المدينة المنورة (فيديو)

وفي تفاصيل الحادثة، سردها فهد لـ"العربية.نت" يقول: كنت بجوار بيتي ووصلني اتصال من شقيقي بضرورة التدخل لإنقاذ أسرة غرقت في السيل، وبدون تردد قمت بتشغيل "الشيول" الذي أمتلكه واتجهت للموقع، وكان معي العديد من الأشخاص الذين رغبوا في مساعدتي، ولم أفكر وقتها سوى في إنقاذ الأطفال الموجودين في السيارة مع والدهم.
وأضاف: الأطفال شعروا بسعادة غامرة لنجاتهم من الموت بأعجوبة، خرجنا جميعاً بسلام وأمان، وقد وجدت الشكر والتقدير من أسرتهم الذين شكروني على إنقاذي لحياة أبنائهم.
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