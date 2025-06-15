الأحد 2025-06-15 09:13 م
 

سمكة قرش تسقط من السماء خلال إحدى مباريات الغولف في ولاية أمريكية!

سمكة قرش
سمكة قرش
 
الأحد، 15-06-2025 08:01 م

الوكيل الإخباري-   شهدت مدينة ميرتل بيتش في ولاية كارولينا الجنوبية حدثا غريبا عندما سقط قرش صغير من نوع المطرقة من السماء أثناء إحدى مباريات الغولف .

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وتبين أن هذا القرش لم يكن سوى وجبة فقدها طائر بحري أثناء نقله لها، حيث نشر شاب يدعى جوناثان مارلو صورا لصديقه وهو يحمل القرش التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنهم شاهدوا طائرا جارحا يحمل القرش قبل أن يسقطه.

 

وأضاف مارلو أنهم كانوا يلعبون في الحفرة الحادية عشرة بملعب سبليتير ديسك ستي للغولف، عندما لاحظوا طائرا يحمل شيئا فوقهم ثم تعرض الطائر لمطاردة من قبل غرابين أجبراه على إسقاط حمولته على إحدى الأشجار.

وبحسب الصور التي التقطت للحدث فإن طول القرش لم يتجاوز ثلاثين سنتيمترا تقريبا.

وعلى الرغم من أن لعبة الغولف القرصي قد تشهد أحيانا رميات غير متوقعة إلا أن سقوط قرش من السماء يعد حدثا نادرا وغير مسبوق، حيث أعرب مارلو عن دهشته من هذا المشهد قائلا إنه لم يسبق له أن رأى شيئا مماثلا من قبل.

 
gnews

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