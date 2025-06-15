سمكة قرش تسقط من السماء خلال إحدى مباريات الغولف في ولاية أمريكية!

وبحسب الصور التي التقطت للحدث فإن طول القرش لم يتجاوز ثلاثين سنتيمترا تقريبا.
وعلى الرغم من أن لعبة الغولف القرصي قد تشهد أحيانا رميات غير متوقعة إلا أن سقوط قرش من السماء يعد حدثا نادرا وغير مسبوق، حيث أعرب مارلو عن دهشته من هذا المشهد قائلا إنه لم يسبق له أن رأى شيئا مماثلا من قبل.
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